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Fujitsu Yönetim Kurulu Başkanı Furuta, uygunsuz davranış iddiasıyla istifa etti

Japon teknoloji devi Fujitsu’da üst düzey bir istifa yaşandı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hidenori Furuta, “kadınlarla ilgili uygunsuz davranış” iddialarının doğrulanmasının ardından görevinden ayrıldı.

Haber Merkezi
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Fujitsu Yönetim Kurulu Başkanı Furuta, uygunsuz davranış iddiasıyla istifa etti
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Fujitsu tarafından yapılan açıklamada, Furuta’nın Salı günü kendi isteğiyle istifa ettiği ve bu ay gerçekleştirilecek yıllık hissedarlar toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığını geri çektiği bildirildi.

Şirket, söz konusu davranışlara ilişkin detay paylaşmazken, yerine yapılacak atamaya dair sürecin devam ettiği ifade edildi.

“Açıklama her şeyi anlatıyor”

LinkedIn üzerinden yorum talebine yanıt veren Furuta ise kısa bir açıklama yaparak, “Şirket açıklaması her şeyi açıklıyor” ifadelerini kullandı.

Furuta, 2024 yılında şirketin başına geçmiş, daha önce Fujitsu bünyesinde operasyonlardan sorumlu başkan, icra başkan yardımcısı ve teknoloji direktörü olarak görev yapmıştı.

Hisselerde sınırlı hareket

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; istifa haberinin ardından Fujitsu hisselerinde belirgin bir dalgalanma görülmezken, şirket hisseleri öğleden sonraki işlemlerde %0,2 oranında artış kaydetti.

 

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