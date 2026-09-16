Fujitsu'dan yapay zeka hamlesi: Yeni nesil işlemcide büyük kar bekliyor
Japon teknoloji devi Fujitsu, kendi tasarladığı yeni nesil MONAKA işlemcisi ve yapay zeka sunucularında güçlü kâr potansiyeli görüyor. Şirket, yeni ürünlerin satışına Kasım 2026'da başlayacak.
Japonya merkezli Fujitsu, yapay zeka ve veri merkezi pazarına yönelik yeni stratejisini açıkladı. Şirket, tamamen Japonya'da tasarlanıp geliştirilen yeni nesil işlemcisi FUJITSU-MONAKA ile sunucu tarafında yüksek kâr elde etmeyi hedefliyor.
Kasım 2026'da satışa çıkıyor
Fujitsu'nun yaptığı açıklamaya göre hem MONAKA işlemcisi hem de bu işlemciyi taşıyan MONAKA Server, Kasım 2026 itibarıyla satışa sunulacak. İşlemcinin tek başına bulut operatörlerine, veri merkezi işletmecilerine ve sunucu üreticilerine satılması planlanıyor.
MONAKA Server'ın ise ilk etapta Japonya ve Avrupa pazarında, veri merkezleri, kurumsal şirketler, üniversiteler ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) alanındaki kullanıcılara sunulması hedefleniyor.
Rakiplerine göre 2 kat iddialı
Fujitsu'nun duyurusunda öne çıkan en kritik detay performans ve verimlilik oldu. Yeni işlemci 3.8GHz frekans hızına ve 8800MT/s bellek transfer hızına ulaşıyor.
Fujitsu'nun paylaştığı verilere göre MONAKA, mevcut CPU'lara kıyasla iki kat daha yüksek yapay zeka çıkarım performansı sağlıyor. Bu sayede aynı iş yükü için gereken sunucu sayısının ve enerji tüketiminin yarıya indirilmesi hedefleniyor.
Şirket, bu avantajla birlikte hem maliyet tarafında fark yaratmayı hem de 'egemen yapay zeka altyapısı' olarak tanımladığı güvenli ve yerli üretim modeliyle pazarda öne çıkmayı amaçlıyor.