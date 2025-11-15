Futbol yıldızı Messi'nin VIP aracını Rovelver yaptı

Sinop Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin 750 m2’si kapalı 10 bin m2 alan üzerine ileri teknoloji ile kurulu tesislerinde Dünyanın dört bir yanından gelen Mercedes VClass araçlarını baştan sona yeniden tasarlayan şirket, 49 ülkeye ihracat yapıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Çapan, Rovelver markasını otomotivde global bir simge haline getirmek hedefiyle çalıştıklarını söyledi

Kişiye özel VIP araç tasarımı ve üretimi yapan şirket, ihracat yaptığı ülke sayısını 60’a çıkartmak ve kapasite artırmak hedefiyle 2027 yılı sonuna kadar 250 milyon TL’lik yeni bir yatırım kararı aldı. Şirket, Yeni yatırımı ile halen 60 olan istihdamını da 150’ye çıkartacak. İleri teknoloji ile donatılı tesislerinde görev yapan yazılımcı, mühendis ve tüm personelin alanında uzmanlardan oluştuğunu anlatan Rovelver Yönetim Kurulu Üyesi Teyfik Çakan, şunları söyledi;

“Bizde kalite ve hizmet esastır. Ve yaptığımız işin sonuna kadar arkasındayız. Dünyanın hangi ülkesi olursa olsun ABD veya Dubai’de yaptığımız bir araçta arıza olması halinde ekiplerimizi hemen o ülkeye göndererek hiç bir ücret talep etmeden onarımı yapar döneriz. Ayrıca VIP araçlarda kullandığımız tüm malzemelerin yerli üretimdir. Daha önemlisi TV ve Playstation harici araç içinde kullanılan her şeyi Sinop’ta üretiyoruz. Tavandan kalıp sistemlerine, elektrik ve elektronik altyapıdan yazılıma kadar tüm sistemi kendimiz kuruyoruz. Yazılım ekibimiz, araç içi ışıklandırmadan bölme sistemine kadar her işlemi kendi geliştirdiği kodlarla kontrol ediyor”

Müşterileri arasında Messi gibi futbol yıldızları var

Türkiye dışında Almanya’da da şirketleri bulunduğunu ve üretimlerinin tamamını yurtdışına yaptıklarını anlatan Çakan,Mercedes V-Class model araçlar üzerinde çalıştıklarını ve bu araçların Türkiye’ye doğrudan girmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Mercedes V-Class dediğimiz araç, ÖTV’ler yüksek olduğu için ülkemize gelmiyor. O nedenle Almanya üzerinden bu araçları dünya ya gönderiyoruz. Türkiye’deki Gümrük Müşavirlerimiz bu araçları Oto İhtisasa Dahili İşlem Rejimi altında getiriyor. Ülkemizde 6 ay kalma süresi oluyor. Biz de bunları en geç 1 ay içinde yapıyor, Yeşilköy Gümrüğü’ne teslim ediyoruz. Orada araç mühürleniyor, geldiği ülkeye geri gidiyor.”

Yıllık üretim kapasiteleri hakkında da bilgi veren Çakan, “Yılda 120 araç yani ayda 10 aracın işlemini yapıyoruz. Tüm çalışanlarımız her biri işinde uzman kişilerden oluşuyor. Temel ilkemiz önce kalite. Bu konuda çok hassas ve titiz davranıyoruz” dedi. Aralarında Lionel Messi gibi dünya futbol yıldızları ve önemli iş insanlarından oluşan seçkin müşterilere hizmet veriyoruz “dedi.

Avrupa’da sattığı araçların marka tescilini kendi adına yapıyor.

Avrupa pazarına yönelik çalışmalarına değinen Çakan, “Avrupa’da sattığımız tüm araçların cinslerini değiştiriyoruz. Yani yaptığımız arabada kendi markamızı işliyoruz. Arabanın ruhsatında Rovelver tüm dünyada gözükmüş oluyor” dedi. Şirketin Türkiye iç pazarına üretim yapmadığını vurgulayan Çakan, “Türkiye’de VClass olmadığı için iç pazara çalışmıyoruz. Türkiye’de Vito var, bunlar da sübvansiyonları lükse uygun değil. Mercedes V-Class gibi lüks araçlar, Türkiye’de yüksek ÖTV nedeniyle satılamadığı için Almanya merkezli sistemle yurtdışına ihraç ediliyor. Rovelver, bu araçları "Dahili İşlem Rejimi" kapsamında Türkiye’ye getiriyor, iç tasarımını yapıyor ve yeniden ihraç ediyor. Rovelver, Avrupa’da sattığı tüm araçların marka tescilini kendi adına yapıyor. Araçların ruhsatında “Rovelver” markası yer alıyor. Şirketimizin geliştirdiği 5 farklı VIP araç modeli, tüm dünyada yüksek talep görüyor” açıklamasında bulundu.

Yeni yatırım ve hedeflerine ilişkin olarak ise Çakan ,”Fabrikamız Sinop’ta 3 bin 750 metrekare kapalı, 10 bin 500 metrekarelik alana kurulu. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda ilave bir yatırımımız daha devam ediyor. 250 milyon liralık bu yatırımımızı 2027 sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışan sayımızı 150’ye ulaştırmayı amaçlıyoruz. ABD ve İngiltere pazarına yeni girdik, bu ülkelere daha fazla ihracatı hedefliyoruz. Bu ülkelerde de bayilik açacağız. Şu anda satış yaptığımız 49 ülkede bayiliğimiz var” dedi.