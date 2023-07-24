Futurance Yönetim Kurulu’na Onur Altan Tan atandı

Futurance Teknoloji Hizmetleri (Futurance), bünyesine dahil ettiği yeni isimlerle büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda şirket son olarak Türk blockchain ekosisteminin tecrübeli isimlerinden Onur Altan Tan’ı bünyesine dahil etti.

Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle Türkiye’deki kripto varlık ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunan Tan, bundan sonraki süreçte blockchain alanındaki tecrübesini, Futurance bünyesindeki markalardan biri olan kripto para borsası Fexobit başta olmak üzere, diğer alanlardaki hizmetlerin geliştirilmesi için kullanacak.

“Geleceğin finans yaklaşımı arasında köprü olacağız”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Onur Altan Tan, “Yeni dönemde en büyük önceliğimiz, Türkiye’nin yeni merkeziyetsiz ekonomide yerini alması ve kripto teknolojisinde lider konuma ulaşması olacak. Bunun için ülkemizin çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için, mevcut sistem ile geleceğin finans yaklaşımı arasında bir köprü görevi görecek yapılara ihtiyacımız var. İşte Futurance’ın buradaki vizyonu, Türkiye’nin gelecekte yazacağı başarı hikayesinin temel unsurlarından biri olacak. Bu vizyonun ve bu ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yenilikçi projelerimizle bir yandan Futurance ekosistemini genişletirken bir yandan da mevcut yatırımcılarımıza en güvenli, en doğru, en kullanıcı dostu çözümleri sunacağız.” dedi.

Onur Altan Tan kimdir?

Lisans eğitimini İngiltere ve ABD’de alan Onur Altan Tan, Cambridge Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Colorado Boulder Üniversitesi Biyokimya bölümlerini başarıyla tamamladı. Profesyonel hayatında blockchain teknolojisi ve kripto varlıklarla ilgili detaylı projeler yürüten Tan, Türkiye’de Bitci Teknoloji’nin kurucuları arasında yer alırken, 5 yıl boyunca şirketin CEO’luk görevini üstlendi. Geçmiş kariyerinde, dünyanın önde gelen kulüp ve takımlarıyla gerçekleştirilen fan token projeleri başta olmak üzere çok sayıda küresel iş ortaklığını hayata geçiren Tan, Temmuz 2023’te Futurance Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı.