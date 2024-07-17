Future Healthcare Kongresi, 24-25 Ekim günlerinde İstanbul’da yapılacak
Türkiye’nin en büyük sağlık ve sağlık teknolojileri kongrelerinden “The Future Healthcare İstanbul”, 24-25 Ekim 2024 günlerinde Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsünde yapılacak.
ANKARA (EKONOMİ)
Kongre, 2021 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Beşinci kongrenin ana teması Sağlıklı Dünya, Sağlıklı İnsanlar olarak belirlendi.
Uluslararası nitelikli kongreye yönelik bilgi veren The Future Healthcare İstanbul CEO’su Çağlar Gözüaçık, sağlık alanının geleceğine yönelik olarak politika yapıcılar, bilim insanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kongrede tartışılacağını kaydetti.
Kongreye akademisyen ve sağlık uzmanlarının yanında, ilaç firmaları, tıbbi cihaz firmaları, start-up firmaları da katılacak.