Futurmotive’23 otomotiv endüstrisindeki fırsatları sunacak

İZMİR/EKONOMİ

Otomotiv endüstrisindeki yeni mobilite ve çevresel dönüşüm ile ilgili teknoloji ve buluşları ön plana çıkarmayı amaçlayan etkinlik, tüm paydaşlara sektördeki yenilikleri ve pazarı yakalama imkanı tanıyacak.

Avrupa’da otomotiv endüstrisinin kalbi sayılan Bologna’da yapılacak etkinlik, İtalya Ticaret Ajansı (ICE) ve İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından destekleniyor. Avrupa pazarında, başta Türkiye olmak üzere, Almanya, Fransa, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD, Japonya, İsrail ve Güney Kore temsilcilerinin katılacağı etkinliğe, elektrikli araç ve e-mobilite pazarında çalışan üreticiler, temsilciler, birlikler, aftermarket sektör firmaları, üretici, temsilci ve satın almacılarının katılımı bekleniyor.

Futurmotive’23 Elektrikli Araçlara Geçiş Expo ve Konferansı, online bir etkinlik ile tüm otomotiv sektörü paydaşları ve basına tanıtıldı. Toplantıda, İtalya Otomotiv Endüstrisi Birliği-ANFİA Yöneticisi Gianmarco Giorda, Autopromotec Yöneticileri Paola Zaccheroni, Emanuele Vicentini ve Türkiye Temsilcisi Sancar Consulting ltd. Genel Müdürü Adnan Tolga Sancar konuşmacı olarak yer aldı.

“Enerji tedarikçileri tedarik zincirini yeniden tanımladı”

Araç tedarik zinciri tarihinin en zorlu döneminden geçilmekte olduğunu, sektörün karbonsuzlaştırma sürecinin zorlu bir geçiş yaşayacağını fakat sonunda, temiz bir gezegen ve sürdürülebilir ekonomiye ulaşılacağın söyleyen Paola Zaccheroni, “Araç üreticileri yeni elektrikli araç üretimi için Ar-Ge çalışmalarına hız verdi. Enerji tedarikçileri, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek için tedarik zincirini yeniden tanımladı” dedi.

Zaccheroni, alışılagelmiş bakış açısının genişletilmesi ve zincirin her halkasındaki tüm paydaşların inovasyona yaklaşımlarını en yeni ürünleri, hizmetleri, iş fikirleri ile ortaya koyabilmeleri için Futurmotive Expo & Talks adlı bu programı yürütmeye karar verdiklerini söyledi.

İtalya Otomotiv Endüstrisi Birliği-ANFIA Yöneticisi Gianmarco Giorda, Futurmotive’23 Elektrikli Araçlara Geçiş ve Aftermarket Expo ve Konferansı’nın, dönüşen otomotiv endüstrisinin, mühendislikten üretim süreçlerine, yeni malzemelerden bileşenlere, çevre dostu aktarma organlarına ve akıllı mobilite hizmetlerine kadar, karbondan arındırma, dijitalleşme ve ilgili yeni düzenleme trendlerine göre nasıl geliştiğini görme fırsatı olacağını belirtti. Şirketlerin, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşmak için, araştırma ve yeniliğe yatırım yapmaya tam kararlı olduğunu da belirten Giorda, büyük yatırımlarla yüzleşmek ve elverişli koşulları yaratmak için, hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde, yeterli sanayi politikası ve enerji politikası önlemleriyle desteklemek gerektiğini de sözlerine ekledi.