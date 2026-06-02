Füze lojistiğinde yeni üs: Lockheed Martin üretim alanını büyütüyor

Savunma pazarının küresel aktörlerinden Lockheed Martin, stratejik üretim yeteneklerini genişletmeye yönelik büyük ölçekli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Şirketin üretim planlaması kapsamında Alabama’da devreye alınan yeni montaj üssü, savunma pazarındaki artan küresel talebi karşılamak adına kritik bir altyapı desteği sunuyor. Endüstriyel montaj süreçlerinin tamamen dijitalleştiği ve yeni nesil mühendislik çözümlerinin entegre edildiği bu devasa merkez, yüksek hassasiyetli füze platformlarının üretim hızını ve operasyonel verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Savunma bütçelerinin dünya genelinde tırmanışa geçtiği bir dönemde açılan bu üretim üssü, şirketin pazar payını korumasındaki ana dayanaklardan biri olarak kabul ediliyor.

Yerel istihdam ve tedarik zinciri genişliyor

Yatırımın yapıldığı bölgedeki ekonomik canlılığı ve istihdam olanaklarını doğrudan yukarı taşıması beklenen bu sanayi merkezi, yerel tedarik zincirlerinin de daha dinamik bir yapıya kavuşmasına zemin hazırlıyor. Yüksek teknoloji odaklı üretim hatlarında görev alacak nitelikli iş gücü için yeni kariyer alanları açılırken, fabrika çevresinde kümelenen yan sanayi üreticilerinin de sipariş hacimlerinde belirgin bir ivmelenme öngörülüyor. Şirketin uzun vadeli büyüme stratejisinin en somut adımlarından biri olan bu endüstriyel genişleme, havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki operasyonel esnekliği artırarak teslimat sürelerinin kısaltılmasında öncü bir rol üstleniyor.

İleri teknoloji ve dijital dönüşüm ön planda

Montaj hattının devreye girmesiyle birlikte, üretim operasyonlarında yapay zeka destekli kalite kontrol sistemleri ve otonom lojistik araçlar gibi modern sanayi bileşenleri daha aktif şekilde kullanılmaya başlanıyor. Fabrika içindeki tüm iş akışlarının anlık veri analitiğiyle izlendiği bu akıllı üretim modeli, hata paylarını en alt sınıra çekerek teslimat güvenilirliğini pekiştiriyor. Gelecek dönemde uluslararası savunma kontratlarının karşılanmasında merkez üssü görevi görecek olan bu tesis, şirketin laboratuvarlarında geliştirilen yeni nesil savunma enstrümanlarının seri üretime hızlıca aktarılmasını sağlayacak ana bileşen olarak masada yer alıyor.