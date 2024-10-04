Fuzul Topraktan, Yeni Esenler’i inşa ediyor!

Arsa yatırımıyla sektöre yeni bir soluk kazandıran Fuzul Topraktan, konuta erişim sorununun çözümünün bir parçası olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şirket, yakın zamanda Esenler'in 15 Temmuz Mahallesi'nde yeni bir proje geliştirmek için harekete geçti.

12-13 Ekim tarihlerinde ‘’Fuzul Topraktan Yeni Esenler’’ projesinin lansman toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanan Fuzul Topraktan, Selçuklu mimarisinin hâkim olduğu Yeni Esenler projesiyle bölgenin gelişimine de katkı sağlayacak. 62 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, 15 Temmuz Millet Bahçesine komşu konumuyla da yatırımcılarına eşsiz bir yeşil alan deneyimi sunacak.

1500'den fazla konut arz edildi

Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemiyle bugüne kadar 1500’ün üzerinde konutun arzını gerçekleştiren Fuzul Topraktan, 1100 konutun da arsa payının satışını tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Konut imarlı arsalara topraktan yatırım yapma imkanı sağlayan Fuzul Topraktan, Yeni Esenler projesiyle de 12 ay gibi kısa bir sürede 6 projeyi hayata geçirmiş oldu. Yatırımcılar tarafından oldukça ilgi gören Başakşehir, Ispartakule, Pendik, Arnavutköy, Başakşehir Ayazma projelerinin ardından ise ‘Yeni Esenler projesinin de ilgi odağı olması bekleniyor.