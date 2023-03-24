Fuzul Yapı, halk arzı 2023’te tamamlayacak

SPK’dan gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) iznini alarak halk arz sürecinde ilk adımı atan Fuzul Yapı, halka arz için çalışmalarını 2023 yılı içinde tamamlamayı hedefliyor. Fuzul Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bugüne kadar Tem Avrasya, Başakşehir Avrasya 1, Başakcity, Kent Evila, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Olimpa Park Plus, Vadiyaka Başakşehir ve 3. İstanbul Başakşehir projelerini hayata geçirdi.

Devam eden projeleri arasında Barbaros 48, Avrasya 2, Avrasya 3, Fatih Otel gibi projeleri yer alırken, bundan sonraki süreçte devreye alınacak yeni projeler de Fuzul GYO portföyüne dahil edilecek.