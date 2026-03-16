G4A Girişim Hızlandırma Programı, sağlık ve tarımda geleceğin teknolojilerini seçti

Bayer’in Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla 2018’den bu yana Tenity iş birliğiyle yürüttüğü G4A Girişim Hızlandırma Programı’na seçilen girişimler açıklandı.

Bu yıl değerlendirilen310 girişim arasından seçilen 6 girişim; sağlık ve tarım alanlarında sundukları yenilikçi dijital çözümlerle 100 günlük yoğun bir gelişim sürecine dahil oldu. Program, geride bıraktığı 8 yılda 47 girişime sağladığı hibe, eğitim ve mentorluk destekleriyle ekosisteme yaklaşık 10 milyon TL’lik katkı sundu. G4A programına katılan girişimlerin toplam şirket değerlemesinin 172 milyon dolara ulaşması, programın Türkiye’deki teknoloji odaklı girişimler için yarattığı katma değeri gözler önüne seriyor.

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Bayer G4A Program Yöneticisi Melis Soylu, “Girişimcilik ekosistemiyle kurduğumuz bu güçlü bağ, Bayer’in 'Herkes için Sağlık, Sıfır Açlık' misyonunun en önemli yapı taşlarından birini oluşturuyor. Sağlıkta hedefimiz; hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini iyileştirirken eczacılar, doktorlar ve tüm paydaşlarımızın iş süreçlerini kolaylaştıran çözümleri desteklemek. Tarımda ise veriye dayalı karar mekanizmalarıyla verimliliği artırmak. Sağlık ve tarım alanlarında teknolojiyi somut faydaya dönüştüren ve sürdürülebilir değer yaratan yenilikçi girişimler ile bilgi birikimimizi ve uzmanlığımızı paylaşarak onların altyapılarını güçlendirmeyi ve geleceği birlikte şekillendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Girişimcilere eğitim, mentorluk ve hibe desteği sağlanıyor

G4A 2026 programı kapsamında seçilen Pearly Menopoz Platformu, RaporinAI, Vinter (Vindy), NeoOne Teknoloji, Tekno Kurgu ve MOVE ON isimli girişimler; finansal planlamadan satış stratejilerine, yatırım süreçlerinden hukuki altyapıya kadar geniş bir yelpazede online eğitimler alacak. Bayer mentorları ve Tenity uzmanlarıyla birebir çalışma fırsatı bulacak olan girişimciler, aynı zamanda Bayer ile iş birliği yapabilme ve geniş bir profesyonel iletişim ağına dahil olma avantajını elde edecek. Bu yıl seçilen girişimlerden Pearly Menopoz Platformu, Vinter (Vindy) ve Tekno Kurgu, projelerini ölçeklendirmek üzere 500’er bin TL’lik hibe desteğinin de sahibi oldu.

Dijital tarım ve yeni nesil sağlık çözümleri odakta

G4A 2026 dönemine seçilen girişimler, sundukları yenilikçi çözümlerle dijital dönüşüme katkı sağlıyor. Sağlık alanında; kadınların perimenopoz ve menopoz süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla yöneten Pearly Menopoz Platformu, eczacıların reçete ve rapor analiz süreçlerini yapay zekâ ile dijitalleştiren RaporinAI, tüketici deneyiminde insansı konuşma yeteneğiyle otonom bir dijital iş gücü yaratan Vinter (Vindy) ve saha operasyonlarını yapay zekâ ile uçtan uca yöneten NeoOne Teknoloji dikkat çekiyor.

Tarım tarafında ise verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler ön plana çıkıyor. Mevcut ekipmanlara uyumlu yapısı sayesinde tarla koşulları ve verim potansiyeline göre değişken oranlı ekim, gübreleme ve ilaçlama yapılmasına imkân tanıyan dijital hassas tarım sistemi Tekno Kurgu ve dronlarla entegre çalışan mobil uygulama sayesinde tarladan alınan görüntüleri gerçek zamanlı olarak analiz ederek mısırda tepe püskülü tespitini otomatik olarak yapabilen MOVE ON, geleceğin tarım teknolojilerini bugünden sahaya taşıyor.