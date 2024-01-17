Gain’den Warner Bros-Discovery ile stratejik ortaklık

Gain, Warner Bros. Discovery ile stratejik bir ortaklığa imza attı. Anlaşma kapsamında Warner Bros. Discovery’nin VOD kataloğundan, Discovery+ orijinaller, Discovery Channel ve ID içeriklerinden oluşan zengin bir içerik paketi artık platformda yer alıyor. Ayrıca GAİN izleyicileri çok yakında suç ve soruşturma kanalı ID’ye de erişebilecek.

İş ortaklığı sayesinde, Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Ölümcül Av, Doğada Dımdızlak, Küçük Karateciler, Johnny vs. Amber, Cömert Ünlüler ve Hurda Avcıları gibi programlar Gain’e geliyor. Ayrıca, izleyiciler suç ve soruşturma kanalı ID’de Natalia Grace’in Tuhaf Hikayesi ve Kötülük Yanıbaşımda gibi programlarına da erişebilecek.

"Erişimimizi genişletmeye devam ediyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Warner Bros. Discovery Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Dağıtım ve Müşteri Destek Müdürü Cansu Aydın, “Gain ile yeni ortaklığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Böylece Gain izleyicilerine en sevilen VOD ve ID içeriklerimizden bir seçki sunabileceğiz. Gerçekleştirdiğimiz iş ortaklıkları, yenilikler yapmaya ve erişimimizi genişletmeye devam ederken, izleyicilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurmamızı, sevilen karakterlerimizi ve hikâyelerimizi, daha çok ekrana getirmemizi sağlıyor.”

Gain Uluslararası İşbirlikleri Geliştirme ve Dış Alımlar Direktörü Cengiz Korkmaz ise ortaklığa ilişkin şunları söyledi: “GAİN ailesi olarak izleyicilerimize özgün, kaliteli ve farklı kategorilerde içerikler sunma konusunda tutkuluyuz. Bu tutkumuzu geniş ve kapsamlı bir portföye sahip olan Warner Bros. Discovery işbirliği ile bir adım ileri taşıyoruz. İzleyicilerimize yeni ve heyecan dolu içerikler sunmaktan ve içerik yelpazemizi genişletmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”