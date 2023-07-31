Galata Wind, Avrupa’da 300 MW kapasiteli iki GES kuracak

Galata Wind, Avrupa'da yerleşik iki ayrı proje geliştirme firması ile toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali (GES) projesi geliştirebilmek amacıyla iki ayrı sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 18-24 aylık sürede geliştirilecek olan projelerin ardından güneş enerji santrallerinin Galata Wind’in 2025 yıl sonu hedeflerine uygun olarak devreye alınması planlanıyor.

Hollanda’da yeni şirket kurdu

Yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımları gerçekleştirebilmek üzere çalışmalarına devam eden Galata Wind, Hollanda’da yüzde 100 kendi iştiraki olan ve yurt dışındaki yatırımların konsolide edilmesini ve etkin koordinasyonu sağlayacak olan Galata Wind Energy Global BV ünvanlı yeni bir bağlı ortaklık kurduğunu açıkladı. İlk etapta yeni kurulan şirketin sermayesinin 1 milyon euro olması hedefleniyor. 2025 yılı sonu hedefini mevcut 269 MW’lık portföyünü 550 MW’a çıkarmak olarak açıklayan ve büyümesini Türkiye ve Avrupa’da gerçekleştirmeyi planlayan Galata Wind, bu girişimiyle hedefe daha da yaklaşıyor.

Bursa’daki yatırımın ilk fazını devreye almaya hazırlanıyor

Galata Wind daha önce 2025 büyüme stratejisi kapsamında 2023-2024 yıllarında yatırımlarının ivme kazanacağını açıklamıştı. Bu kapsamda şirket yurt içi ve yurt dışında satın alım fırsatlarını yakından takip etmeye devam ederken Avrupa’da ülke politikasına göre uzun vadeli elektrik satış kontratları (PPA) olan inşaata hazır projeler veya sıfırdan geliştirilecek olan rüzgâr ve güneş projeleri ile ilgileniyor. Ayrıca, altyapıları hazır mevcut santrallerinde planlanan kapasite artışları kapsamında Mersin RES’deki 39 MW’lık ek kapasite inşaatına 2023 yıl sonunda başlanılması hedeflenirken, Taşpınar RES’deki 13 MW’lık kapasite artırımının ise 2023 yılı sonunda devreye alınması planlanıyor. Galata Wind, Bursa’daki Hibrit GES yatırımının ilk fazını da devreye almaya çok yakın.

7 adet depolamalı RES ve GES için ön lisansları aldı

Şirket, kendisine ait santrallerde 3 yıl içinde yapılması planlanan kapasite artış projelerini finanse etmek üzere 2022 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 45 milyon dolar tutarında ve 2029 yılı vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştı. Hem ülke ekonomisine hem de şirketin büyüme vizyonuna katkıda bulunacak yatırımlarla güç kazanarak hedeflerini gerçekleştiren Galata Wind’in 2026-2030 hedefleri doğrultusunda odağında olan diğer bir konu ise depolamalı elektrik santralleri.

Bu alandaki büyüme vizyonu doğrultusunda yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlayan şirket, EPDK'ya yapılan depolamalı elektrik üretim tesisi başvurularının değerlendirilmesi sonucunda toplam 350 MW kapasiteli 7 adet depolamalı rüzgâr ve güneş santrali için ön lisansları aldı. Galata Wind bu alandaki yatırımlarını 2026 yılı ve sonrasında gerçekleştirilmeyi planlıyor.