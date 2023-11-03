Galata Wind’den 845,8 milyon lira vergi öncesi dönem kârı

Yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Galata Wind, yılın ilk dokuz ayına ait bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin konsolide gelirleri yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24 artarak 1.072 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin aynı dönemdeki vergi öncesi kârı, operasyonlardan sağlanan kâr artışı ve net finansman gelirlerinde meydana gelen artış ile yüzde 20 artarak 845,8 milyon TL oldu. 2023 beklentileri kapsamında açıkladığı EBITDA marjını da yüzde 76 seviyesinde korundu. Galata Wind’in net nakit (borç) / FAVÖK oranı da (0.03) olarak gerçekleşti.

2023 yılının ilk dokuz ayında RES üretimi toplam 505.518 MWh, GES üretimi ise aynı dönemde toplam 41.936 MWh oldu.

Finansal sonuçları değerlendiren Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, “Galata Wind olarak büyüme stratejimiz ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda 2023-2024 yıllarında yatırımlarımızın ivme kazanacağını daha önce açıklamıştık. 3 sahamızda inşaat faaliyetlerimiz aktif olarak devam ediyor. Devreye alınması beklentimizden bir miktar uzun süren Taşpınar Hibrit GES santralimizin ilk fazı ile 2 adet yeni türbin eklediğimiz Taşpınar RES’teki kapasite artışı çalışmalarının yılın sonunda tamamlanmasıyla mevcut 269 MW kurulu gücümüzün 2023 yılın sonunda 299 MW olmasını hedefliyoruz. 2024 yılında ise Mersin RES’te 6 adet yeni türbinle gerçekleşecek ek kapasite artışı ve Taşpınar Hibrit GES 2. fazının devreye girmesiyle kurulu gücümüzü 350MW’ın üzerine taşımayı planlıyoruz. Tüm bunların yanı sıra yurtdışında kurduğumuz Galata Wind Energy Global firmamız ile başlattığımız Avrupa yatırımlarıyla birlikte 2025 büyüme hedefimiz olan 550MW’a ulaşılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”