Galata Wind’ten 481,29 milyon TL vergi öncesi kâr

Yenilenebilir enerji alanında büyüme hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Galata Wind, 2023 yılı ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Galata Wind’in konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,1 artarak 590,95 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirket elektrik satış gelirlerinin yanı sıra, 2023 yılının ilk yarısında 269 bin 738 ton karbon sertifikası satılarak 31,29 milyon TL karbon emisyon sertifika hakkı satış geliri elde etti.

Şirketin aynı dönemdeki vergi öncesi kârı, operasyonlardan sağlanan kâr artışı ve net finansman gelirlerinde meydana gelen artış sebebi ile yüzde 15,1 artarak 481,29 milyon TL oldu. 2023 beklentileri kapsamında açıkladığı EBITDA marjını da yüzde 76,7 seviyesinde korudu.

2023 yılı Mayıs ayı içinde 2022 yılında elde etmiş olduğu kârlardan 275 milyon TL brüt temettü dağıtımı gerçekleşti. Mevcut yatırım harcamaları kredi kullanımları öncesi özkaynaklardan karşılanmasına rağmen Galata Wind net nakit pozisyonunu korudu.

Galata Wind’in en önemli kilit göstergelerinden biri olan net nakit (borç) / FAVÖK oranı da 0,05 olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir bir gelecek için temiz enerji üretimine odaklanan Galata Wind’in 2023 yılın ilk yarısında RES üretimi toplam 303 bin 574 MWh, GES üretimi ise aynı dönemde toplam 23 bin 796 MWh oldu.

“Bursa’daki Hibrit GES’in ilk fazını devreye almaya çok yakınız”

Şirketin finansal sonuçlarını değerlendiren Galata Wind CEO’su Burak Kuyan, şunları söyledi: “Galata Wind olarak büyüme stratejimiz ve 2025 hedeflerimiz doğrultusunda 2023-2024 yıllarında yatırımlarımızın ivme kazanacağını daha önce açıklamıştık. Mevcut santrallerimizde planlanan kapasite artışları kapsamında Bursa’daki Hibrit GES yatırımının ilk fazını da devreye almaya çok yakınız. Taşpınar RES’deki 13 MW’lık kapasite artırımını ise 2023 yılı sonunda devreye alacağız. Mersin RES’deki 39 MW’lık ek kapasite inşaatına ise 2023 yıl sonunda başlayacağız. Ayrıca büyüme hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda yurt içi ve yurt dışında satın alma fırsatlarını yakından takip ederek geçtiğimiz günlerde imzaladığımız sözleşmelerle somut adımlar atmaya da devam ediyoruz.”

İki yeni sözleşme imzaladı

2030 yılında sektöründe global bir oyuncu olmayı hedefleyen Galata Wind bu kapsamda Avrupa'da bulunan iki firmayla toplamda 300 MW kapasiteli güneş enerji santrali projesi geliştirebilmek üzere iki sözleşme imzaladı. Ayrıca, Hollanda’da yüzde 100 kendi iştiraki olan ve yurt dışındaki yatırımların konsolide edilmesini ve etkin koordinasyonu sağlayacak olan Galata Wind Energy Global BV ünvanlı yeni bir bağlı ortaklık kurdu. 2025 yılı sonu hedefini mevcut 269 MW’lık portföyünü 550 MW’a çıkarmak olarak açıklayan ve büyümesini Türkiye ve Avrupa’da gerçekleştirmeyi planlayan Galata Wind, bu girişimiyle hedefe daha da yaklaşmış oldu.