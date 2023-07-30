Galatasaray açıkladı: Icardi'ye 6 milyon Euro yıllık ücret

Galatasaray Kulübü, geçen sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Arjantinli futbolcuya her sezon için net 6 milyon Euro, eski kulübü Paris Saint-Germain'e (PSG) ise 4 sezona yayılmış taksitlerle 10 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero ve kulübü SAS Paris Saint Germain Football ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış taksitlerle, 10.000.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Icardi, sarı-kırmızılı formayla geçen sezon Süper Lig'de 24 müsabakada 22 gol atarken, 2 maçta görev aldığı Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 kez fileleri havalandırdı.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'ın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol alan futbolculardan oldu.

Mauro Icardi'den taraftara mesaj

Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Icardi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da bu formayı giymekten çok mutluyum. Zaten projenin içinde hissediyordum kendimi. Kendimi bu grubun parçalarından biri hissediyordum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterdi. Taraftarımızın şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduğunu gördük. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.