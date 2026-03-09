Galatasaray, mağazacılık birimini halka arza açmayı planlıyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün mağazacılık gelirlerinde Türkiye’nin lideri konumunda olduğunu duyurdu. Kulübün mali yapısını güçlendirmek için yürütülen çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Kavukcu, Galatasaray Mağazacılık AŞ’nin halka arz edilmesi planlarını da kamuoyuyla paylaştı.

"Sponsorluk gelirlerinde ciddi artış sağladık"

Gelir artırıcı projeler kapsamında locadan sponsorluğa kadar pek çok alanda önemli adımlar atıldığını belirten Abdullah Kavukcu sürece dair şu bilgileri verdi:

"Kulübün gelirlerini artırmak için önemli çalışmalar yaptık. Bir locanın yıllık 700 bin euroya satılabileceğini birçok kişi düşünmezdi ama biz bunu başardık. Locaların tamamı satıldı ve hala talep var. Sponsorluk gelirlerinde de ciddi artış sağladık. PUMA ile yaptığımız anlaşmayı yıllık 4 milyon euro seviyesinden 8.3 milyon euroya çıkardık. Bonuslarla 13 milyona euroya yakın gelir elde edeceğiz. Galatasaray'ın markası her geçen gün daha da büyüyor. Sermaye artışı sürecinde de Galatasaray'ın gücünü gördük. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda kulübümüz için önemli bir finansal adım attık. Bu sadece bugünü değil, geleceği de güvence altına alan bir adımdır."

Mağazacılık şirketinin halka arz süreci

Kavukcu, kulübün mağazacılık alanındaki büyüme stratejisini şu sözlerle aktardı:

"Mağazacılık alanında da önemli bir başarı yakaladık. Bugün Türkiye'de en çok satış yapan kulüp konumundayız. Bu başarıyı bir adım daha ileriye taşımak için mağazacılık tarafını halka açmayı planlıyoruz. Şu anda yaklaşık 600 milyon dolar değerine ulaşmış bir şirket yapısından bahsediyoruz. SPK onayının ardından gerekli süreçleri tamamlayarak halka arzı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Böylece Galatasaray'ın borsada işlem gören yeni bir şirketi daha olacak. Bizim hedefimiz Galatasaray'ı Avrupa'da kalıcı başarı elde eden kulüplerden biri haline getirmek."