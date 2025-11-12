  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Galatasaray Teknoloji AŞ hayata geçti
Takip Et

Galatasaray Teknoloji AŞ hayata geçti

Galatasaray, taraftar deneyimini dijital çözümlerle dönüştürmek için Galatasaray Teknoloji AŞ’yi kurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Galatasaray Teknoloji AŞ hayata geçti
Takip Et

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar spor dünyasına teknoloji ihraç eden bir yapı kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket GS Plus, GS Tatil, GS Para gibi alt markaları tek bir dijital çatı altında toplayacak.

Taraftar deneyimini yeniden tanımlayacak yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve veri odaklı çözümlerle maç günü ve dijital etkileşimleri dönüştürecek.

Galatasaray Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oldu:

Başkan: Dursun Özbek

Başkan Vekilleri: Eray Yazgan, R. Erdem Erkul

Yönetim Kurulu Üyeleri: Emir Aral, Başar Ay, Aziz Mesut Aykaç, Semih İncedayı, Yasin Beceni, Zehra Öney, Saltuk Buğrahan Budak

Galatasaray Teknoloji AŞ Genel Müdürlüğü görevine ise Uğurcan Uğur getirildi.

Şirket Haberleri
Turkcell/Koç: Veri merkezi Türkiye’ye 5 milyar dolarlık değer katacak
Veri merkezi Türkiye’ye 5 milyar dolarlık değer katacak
Visa’dan içerik üreticisi ekonomileri için önemli araştırma
Visa’dan içerik üreticisi ekonomileri için önemli araştırma
Akyokuş’un yeni simgesi Park Dedeman Konya kapılarını açtı
Akyokuş’un yeni simgesi Park Dedeman Konya kapılarını açtı
Nvidia hisselerini sattı: Hisseler sert düştü
Nvidia hisselerini sattı: Hisseler sert düştü
Turkcell ve Google’dan dev stratejik anlaşma!
Turkcell ve Google’dan dev stratejik anlaşma!
Pegasus'un 9 aylık geliri 2,6 milyar Euro'ya yükseldi
Pegasus'un 9 aylık geliri 2,6 milyar Euro'ya yükseldi