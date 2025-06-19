Galatasaray yeni forma sponsorunu duyurdu: 10 milyon dolarlık anlaşma!
Galatasaray, Pasifik Gayrimenkul ile 10 milyon dolarlık yeni sponsorluk anlaşması imzaladı.
Galatasaray, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat ile 10 milyon dolarlık yeni sponsorluk anlaşması imzaladı.
KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş arasında 2025/2026 futbol sezonu için erkek futbol takımı göğüs kısmında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda 10.000.000 Amerikan Doları+KDV bedelli yeni sponsorluk anlaşması imzalanmıştır." denildi.