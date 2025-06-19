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Galatasaray yeni forma sponsorunu duyurdu: 10 milyon dolarlık anlaşma!

Galatasaray, Pasifik Gayrimenkul ile 10 milyon dolarlık yeni sponsorluk anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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Galatasaray yeni forma sponsorunu duyurdu: 10 milyon dolarlık anlaşma!
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Galatasaray, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat ile 10 milyon dolarlık yeni sponsorluk anlaşması imzaladı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş arasında 2025/2026 futbol sezonu için erkek futbol takımı göğüs kısmında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda 10.000.000 Amerikan Doları+KDV bedelli yeni sponsorluk anlaşması imzalanmıştır." denildi.

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