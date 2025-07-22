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Galatasaray'dan sermaye artırım kararı: KAP'a bildirildi

Galatasaray, çıkarılmış sermayesini kayıtlı sermaye sistemi kapsamında yüzde 150 artışla 8,5 milyar TL’den 13,5 milyar TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Galatasaray'dan sermaye artırım kararı: KAP'a bildirildi
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Galatasaray, yüzde 150 artışla sermaye artırımına giderek çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde 8.5 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

KAP'a açıklama yapıldı

Sarı kırmızılı kulüp, sermayenin sermaye sistemi içerisinde 8.5 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 90.311.588,208 TL olup, bu paylar 23.07.2025-24.07.2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00 TL nominal değerli pay fiyatı, 1 TL'nin altında olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Satılamayan payların satın alımı için hakim hissedar Galatasaray Spor Kulübü tarafından alım taahhüdü verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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