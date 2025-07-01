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Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı

Galatasaray, sermayesini 8,1 milyar lira artırarak 13,5 milyar liraya çıkarma kararı aldı.

Haber Merkezi
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Galatasaray'dan sermaye artırımı kararı
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Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

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