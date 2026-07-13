GAMEON yıl boyu süren hediye ve kampanyalarıyla oyuncuların yanında

Türk Telekom’un oyunseverlere özel kampanyalar sunan markası GAMEON, yalnızca internet erişimi sunmakla kalmayıp oyuncuların ihtiyaç duyduğu destek ve ayrıcalıklı avantajları tek çatı altında buluşturuyor. Oyun deneyimini iyileştirmeye yönelik sunduğu hizmetlerin yanında GAMEON, sürpriz hediyeler ve çekilişlerle de oyuncu topluluğunun yanında olmaya devam ediyor.

Oyunculara yıl boyunca destek

GAMEON, oyuncuların ihtiyaçlarına uygun internet hız seçeneklerinden, ekipman ve oyun içi avantajlara kadar geniş bir fayda ekosistemi sunuyor. 1000 Mbps’ye varan internet, 7/24 destek, oyun içi faydalar ve ekipman indirim anlaşmaları gibi ayrıcalıkların yanı sıra yıl boyunca düzenlediği kampanyalarla oyuncuların deneyimini zenginleştiriyor.

Yılın başında gerçekleştirilen PC kasası hediyesinin ardından çekiliş maratonu son olarak Dünya Kupası heyecanına özel PlayStation 5 Pro ve Milli Takım forması hediyeleriyle devam etti. Bu kapsamda GAMEON, oyunculara yalnızca internet kampanyaları sunmanın ötesinde; oyun ekosistemini destekleme ve büyütme yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom’un oyunculara ayrıcalıklı fırsatlar sunan markası GAMEON, yıl boyunca oyunculara yönelik yeni kampanyalar, özel teklifler ve ekipman hediyeleriyle öne çıkmayı sürdürecek. Devam eden kampanyalardan ve yeni duyurulardan haberdar olmak isteyen kullanıcılar, GAMEON’un resmi Instagram hesabı @turktelekomgameon üzerinden gelişmeleri takip edebilecek.