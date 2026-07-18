GameStop reddedilen teklifin ardından eBay hisselerini topladı

eBay yönetiminin "inandırıcı ve cazip değil" diyerek geri çevirdiği milyar dolarlık teklif sonrası stratejik bir hamleye imza atan GameStop, şirketteki ortaklık payını artırdı. eBay’de 43,4 milyon adet hisse biriktirerek yaklaşık %10'luk bir ortaklık oranına ulaşan perakende devi, yönetim kurulu kararlarına karşı şirket içindeki finansal ağırlığını ve kurumsal baskı gücünü eline geçirdi.

Video oyun perakendecisi GameStop, geçtiğimiz Mayıs ayında e-ticaret platformu eBay için sunduğu 55,5 milyar dolarlık devralma teklifinin yönetim kurulu tarafından reddedilmesinin ardından piyasada kararlı bir stratejik süreç başlattı. Şirket, finansal türev araçlar üzerinden elinde tuttuğu ekonomik riski doğrudan spot hisse senedine dönüştürerek eBay üzerindeki toplam ortaklık payını %9,8 seviyesine ulaştırdı. Bu hamleyle birlikte 43,4 milyon adet hissenin doğrudan hamili konumuna gelen perakende devi, piyasa değeri açısından kendisinden yaklaşık dört kat daha büyük bir e-ticaret devini ele geçirme niyetini somut bir ortaklık bağına dönüştürmüş oldu.

Türev kontratlardan doğrudan oy hakkına

GameStop, hisse toplama sürecinin ilk aşamalarında eBay üzerindeki fiyat hareketlerinden yararlanmak adına opsiyon piyasasındaki alım ve satım eşleşmelerini kullanmayı tercih etmişti. Ancak yapılan resmi bildirimlere göre, şirket bu opsiyon kontratlarını fiziki teslimatla sonlandırarak doğrudan ortaklık payına ve en önemlisi genel kurullarda stratejik bir güç anlamına gelen oy hakkına kavuştu. Tamamen GameStop’ın kendi nakit rezervleri kullanılarak finanse edilen bu hisse dönüşüm operasyonu, yönetimin sadece kağıt üzerinde bir teklif sunmadığını, şirketi bünyesine katmakta kararlı olduğunu ortaya koyuyor.

Finansman yapısı ve piyasadaki soru işaretleri

Satın alma planının önündeki en büyük engel, GameStop’ın mevcut mali büyüklüğü ile eBay’in piyasa değeri arasındaki devasa asimetri olarak öne çıkıyor. Planlanan finansman yapısı, büyük ölçüde finans kuruluşları tarafından sağlanması öngörülen 20 milyar dolarlık bağlayıcı olmayan bir borç taahhüt mektubuna dayanıyor. Namun bu devasa kredinin serbest bırakılması, birleşme sonrasında ortaya çıkacak yeni kurumsal yapının yatırım yapılabilir kredi notu alabilmesi şartına bağlı. Finans piyasaları bu yapının sürdürülebilirliğini ve borç kaldıraç oranını riskli bulurken, üst yönetim kendi kişisel servetinden 500 milyon dolar taahhüt ederek sürece yönelik güven tazelemeye çalışıyor.

Yönetim Kurulu’nun direncinin aksine GameStop'ın stratejik planı, hisse başına 125 dolar nakit ve hisse senedi takası teklifiyle doğrudan eBay hissedarlarını ikna etme stratejisine dayanıyor. Ortaklık payının %10 sınırına dayanması, GameStop'a sadece pasif bir yatırımcı kimliği değil, eBay yönetim kurulunu doğrudan olağanüstü genel kurula çağırabilecek yasal zeminleri sunuyor. İki şirketin birleşmesi durumunda yıllık 2 milyar dolarlık bir maliyet tasarrufu öngörülürken, bu birleşik yapının küresel e-ticaret pazarında pazar payını artırarak daha güçlü bir rakip haline getirilmesi hedefleniyor.