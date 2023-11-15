GAMI, Midle ile Web3’e performans pazarlaması getiriyor

GAMI Teknoloji, Midle ile Web2 ve Web3 ekosistemlerine yönelik yeni bir pazarlama yöntemi sunarken, aynı zamanda performans ölçümüne de olanak sağlıyor. Markaları ve mesajlarını kullanıcılara ulaştırmak yerine kullanıcılarla bir araya getirerek yenilikçi bir yaklaşım sergiliyor.

Platformun ana çalışma mantığı markaların web, sosyal medya veya blokzinciri görevleri oluşturması ve bu görevlerin kullanıcılar tarafından tamamlanması üzerine kurulu. Kullanıcılar, sosyal medya hesaplarını platforma bağlayıp görevleri tamamladıklarını kanıtlayarak puan kazanıyorlar. Kullanıcılar kazandıkları puanlar aracılığıyla lider tablolarında yükselerek veya özel etkinliklere katılarak çeşitli ödüller kazanabiliyorlar.

Blockchain kapsamındaki görevler kullanıcıların bir NFT’yi ya da token’ı alması ve cüzdanında bulundurması yönünde olurken; X, Youtube, Telegram, Discord gibi sosyal medya platformlarında takip, beğeni gibi etkileşimlerde bulunması yönünde oluyor.

Kullanıcılar, görevleri tamamladıkça ödül kazanıyor

Kullanıcılar, markaların görevlerini yerine getirdikçe puan ve ödül kazanıyor. Kazanılan puanları bilete dönüştürebilen kullanıcılar, bu biletlerle haftalık ve aylık olarak düzenlenen etkinliklere katılarak çeşitli ödüller kazanabiliyor. Ayrıca kullanıcılara rekabetçi bir ortam sunan Midle’da en çok görev gerçekleştirenler ekstra ödüller kazanıyor.

Reklam faaliyetlerini ölçümlemenin oldukça zor olduğu Web3 dünyasında Midle, görev yapısı ile tüm reklamları ölçülebilir hale getiriyor. Projeler reklam bütçelerini platformlar yerine doğrudan tüketiciyi ödüllendirerek harcarken, birçok platformda tek bir panel üzerinden reklam oluşturulabiliyor. Oyunlaştırılmış yapısı sayesinde kullanıcılar reklamları sadece görmekle kalmıyor, markalarla etkileşime geçiyor.

“Midle kullanıcı ile markayı bir araya getiriyor”

Midle’a ilişkin açıklamalarda bulunan GAMI Teknoloji CEO’su Gökhan Altın, “GAMI Teknoloji olarak Midle ile merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan Web3 dünyasındaki pazarlama faaliyetlerinin ölçülememesi sorununa çözüm üretiyoruz. Platformumuz, hem markaların etkili bir pazarlama çalışması yapmalarına hem de bu çalışmanın sonuçlarını farklı kategoriler üzerinden analiz edebilmelerine olanak tanıyor. Diğer taraftan da kullanıcılarımız adeta oyun oynar gibi görevleri yerine getirerek, markalar ve mesajlarıyla etkileşim kurabiliyorlar. Midle kullanıcı ve markayı bir araya getirerek ikisi arasında etkileşim yaratıyor, böylece pazarlamayı farklı bir boyuta taşıyor. Özellikle ilerleyen dönemde, Web3 teknolojisinin daha da yaygınlaşmasıyla beraber Midle’ın sektöre yön verecek bir platform haline geleceğini düşünüyoruz.” dedi.