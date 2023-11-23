GAMI Teknoloji, Dünya Doktorları’nın Web3 dönüşümüne öncülük edecek

Web3 teknolojisinin yaygınlaşmasıyla kurumsal şirketlerin ardından sivil toplum kuruluşları da Web3 dönüşümlerini gerçekleştirmeye başladı. Bu kapsamda adım atan son STK ise Dünya Doktorları Derneği oldu. Şiddet, doğal afet, hastalık, kıtlık, yoksulluk ve dışlanmadan etkilenen nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran Türkiye merkezli insani bir sivil toplum kuruluşu olan derneğin Web3 dijital dönüşüm yolculuğuna GAMI Teknoloji öncülük edecek. Dünya Doktorları Derneği, işbirliğiyle GAMI’nin yenilikçi pazarlama platformu Midle’ı kullanan ilk sivil toplum kuruluşu olacak.

4 yıla yayılacak bu dijital dönüşüm sürecinde Dünya Doktorları Derneği’ne kendi ürünleri ve yeni projeleriyle destek verecek olan GAMI, derneği Web3 dünyasında aktifleştirecek çalışmalara da öncülük edecek. İş birliği sonucunda Web3 kullanıcılarının dikkatini çekilmesi ve Web3 dünyasında sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık yaratılması amaçlanırken, geliştirilecek blok zincir projeleriyle Dünya Doktorları Derneği’nin bu alanda deneyim kazanması sağlanacak.

“Dünya Doktorları’nın geleceğin dünyasına adapte olması için çalışacağız”

Dünya Doktorları Derneği ile gerçekleştirdikleri iş birliğine ilişkin açıklamalarda bulunan GAMI Teknoloji CEO’su Gökhan Altın, “Web3 dönüşümü kurum ve kuruluşlar için gün geçtikçe daha önemli hale geliyor. Başta özel işletmelerle başlayan bu süreç artık sivil toplum kuruluşlarını da içine almaya başladı. Biz de bu kapsamda Dünya Doktorları Derneği’nin Web3 dijital dönüşümüne öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. Kendilerinin ne kadar önemli işlere imza attığına ve insan hayatına nasıl dokunduklarına yaşadığımız deprem felaketinde hep birlikte tanıklık ettik. Bundan sonraki süreçte GAMI Teknoloji olarak biz de Dünya Doktorları’nın geleceğin dünyasına adapte olması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca yine iş birliğimiz kapsamında TheSender platformumuzdan elde edilecek olan komisyon gelirlerini de derneğin bağış hesaplarına aktaracağız.” dedi.