GAPSAN, 1.5 milyon dolarlık yatırımlarıyla kapasitesini ve ürün kalitesini artırdı

MEHMET NABİ BATUK /ŞANLIURFA

ŞANLIURFA Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 bin metrekare alan üzerine kurulu kapalı üretim alanını geçtiğimiz yıl 4.000 metrekare artırarak 5.500 metrekareye çıkartan Gapsan, kapasitesini yüzde 400 artıracak yatırımlarını yüzde 95 oranında tamamladı. Makine teçhizat yatırımlarına devam eden firma, 1.5 milyon dolarlık yatırım tutarına ulaştı. GAPSAN Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yavuztürk, ilk etap büyüme yatırımları sayesinde 36 kilovolt - 7.5 MVA kapasiteli transformatörleri üretecek altyapıya eriştiklerini aktardı. Yüksek kalite standardı hedefiyle yeni nesil makine, dijitalleşme, markalaşma, tedarik zinciri, nitelikli personel ve kalite kontrol alanlarında eş zamanlı yatırımları sürdürdüklerini kaydeden Engin Yavuztürk, hedeflerinin tam entegre tesis misyonuna erişmek olduğunu söyledi. Yavuztürk, “Bobin sarma, kazan, boyahane, montaj hatlarımıza ek olarak tam otomasyonlu nüve, alçak gerilim folyo sargı, vakum altı fırın hatlarımız devreye alındı. Yüksek gerilim bobin sargı hattımızın yatırımı devam ediyor. Bu hattı da devreye aldığımızda tam entegre tesis konumuna yükseleceğiz. Üretim tesislerine ek olarak yeni nesil ofis teknolojilerine sahip idari binamızın yapımını da tamamladık. İkinci etap hedefimizde ise markamızı daha da güçlendirecek projeler var. Bu kapsamda test laboratuvarlarımızın daha yüksek akımlardaki akreditasyonu, yıldırım darbe test laboratuvarı, elektro mekanik alanında faaliyet gösterecek Ar-Ge merkezi gibi özel projeler orta vadeli yatırımlarımız arasında yer alıyor” dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE KARBON NÖTR OLMAK İSTİYOR

Yeşil dönüşüm atılımları kapsamında fabrika çatısını solar panellerle donatmayı hedeflediklerini ifade eden Engin Yavuztürk, “Çatı GES’imizde Şanlıurfa OSB ile 250 KW kurulu güç için bağlantı anlaşması imzaladık. Projemizin uygulama aşaması için hazırlıklarımız devam ediyor. Çatı GES’imizi fabrikamız bünyesinde çalışan mühendislerimiz tarafın-dan gerçekleştirilecek. Bu alanda yeterli teknik bilgi ve tecrübemiz var. Sahip olduğumuz çatı büyüklüğü nedeniyle 1 megavat kapasiteye kadar kurulum yapabiliriz. Ayrıca fabrikada kullandığımız fosil yakıtlı forkliftleri, elektrikli yeni nesil forkliftlerle yeniledik. Metal ve bakım-onarım hatlarında oluşan metal ve kimyevi atıkları geri dönüşüm tesislerine ulaştırarak sıfır atık ile üretim yapıyoruz. Karbon nötr firmalar arasında yer almak üzere belgelendirme projelerine başlayacağız” diye konuştu.

YÜKSEK KALİTE İÇİN DEPO YÖNETİM SİSTEMİ KURDU

Yüksek kaliteli ürün üretimi için bir depo yönetim sistemi kurduklarını ifade eden Engin Yavuztürk, şöyle devam etti: “Ham madde olarak tedarik ettiğimiz ürünlerde belirli kalite standartları arıyoruz. TSE’nin belirttiği şartlara uymayan hiçbir ürün üretim hatlarına geçemiyor. Bu noktada ağır bir denetim mekanizması kurduk. Hem kalite kontrol hem de depo yönetim sistemiz ilgili kurumlar tarafından belirli periyotlarla denetleniyor. Test Laboratuvarımız her yıl TÜRKAK’ın denetimlerinden başarı ile geçiyor. TEDAŞ’ın 032 E Şartnamesine göre üretim yapma onayımız var. Bu belge sayesinde düşük kayıp oranına sahip A+ transformatör üretimi gerçekleştirebiliyoruz. Önümüzdeki yıl ürünlerimizin KEMA Laboratuvarı’ndaki testlere de göndermeyi hedefliyoruz.”

AVRUPA PAZARI İÇİN KASIM’DA MADRİD’E GİDECEK

Yurt dışı pazar hacimlerinin artırmaya devam ettiğini kaydeden Engin Yavuztürk, toplam satışlarındaki ihracat paylarını en az yüzde 60 seviyesine çıkartmayı amaçladıklarını kaydetti. Bu nedenle yurt dışı fuar organizasyonlarına katılımlarını sürdürdüklerini ifade eden Yavuztürk, şunları söyledi: “Önümüzdeki kasım ayında İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenecek Matelec Elektrik ve Enerji Fuarı’na katılım sağlayacağız. Şirket tarihimizdeki ilk yurt dışı fuar katılımımız olacak. Ayrıca önümüzdeki yıl Win Euroasia Fuarı’nda da stant açmayı planlıyoruz. Şuanda toplamda 20’yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri güçlü olduğumuz pazarlar olarak öne çıkıyor. Özellikle Fildişi Sahili, Kamerun, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Etiyopya ülkeleri lokomotif pazarlarımız oluşturuyor. Yeni üretim altyapımız sayesinde mevcut pazarlarımızdaki konumumuzu güçlendirip Avrupa pazarına da girmeyi hedefliyoruz. Balkanlara ihracat yapmaya başladık. Bulgaristan ve Romanya’da ürünlerimiz kullanılıyor. Hedefimiz Balkanlarda daha sonra da Avrupa kıtasında büyümek. Önümüzdeki süreçte yüksek kalite, uygun maliyet ve hızlı termin avantajı ile Avrupa kıtasında daha güçlü ihracat bağlantıları oluşturacağız.”