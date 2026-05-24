Garajya otomotiv sektöründe veri dönemini başlatıyor

İkinci el otomobil piyasası ve sıfır araç satışlarının hane halkı ekonomisinin gayrimenkulden sonraki en büyük harcama kalemini oluşturduğunu söyleyen Demircan, “ Bu devasa ekonomik hacme sahip, her yıl milyonlarca aracın el değiştirdiği sektördeki bilgi dengesizliği tüketiciyi ve şirketleri çoğu zaman plansız risklerle baş başa bırakıyordu. İşte biz bunu önlemek amacıyla yola çıktık” dedi.

Karadeniz’in ticaret ve lojistik merkezi olan Samsun’da filizlenen bu yeni teknoloji girişimi olan Garajya’nın, otomotiv verisini işleme biçimini kökten değiştireceğini öne süren Demircan, geliştirdikleri sistemin salt Türkiye pazarına değil, global otomotiv sektörüne de hizmet verecek bir altyapıyla tasarlandığını ifade etti. Günümüz ekonomisinde rekabetin sadece üretimle değil, "büyük verinin" (Big Data) doğru işlenmesiyle ölçüldüğünü belirten Demircan, sistemin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

"Temel hedefimiz, otomotiv pazarındaki bilgi kirliliğini bitirip tam şeffaflık sağlamaktı. Samsun'dan kodlarını yazmaya başladığımız Garajya altyapısını tasarlarken geleneksel bir ilan sitesi veya klasik bir araç kataloğu hedeflemedik. Geliştirdiğimiz platformda, binlerce farklı araç varyantının teknik, donanımsal ve kronik verilerini tek potada erittik. Tüketicinin, finans kuruluşlarının ve otomotiv devlerinin analiz edebileceği devasa bir 'dijital hafıza' ve ekonomik karar destek sistemi inşa ettik. Uluslararası entegrasyona uygun kurgulanan sistemimiz, ham veriyi işleyerek saniyeler içinde anlamlı finansal tablolara dönüştürüyor."

Pazarda güvenilir veri sağlayıcısı olmayı planlıyoruz

Girişimin en dikkat çekici özelliğinin geleneksel verileri alt alta sıralamak yerine, geliştirilen 'Garajya Zekası' ile harmanlayarak sektörel sonuçlar üretmesi olduğunu ifade eden Demircan, "Kullanıcı, bir aracı incelerken sadece motor hacmi veya bagaj kapasitesi gibi verileri görmüyor. Aracın piyasadaki likidite hızını, değer koruma potansiyelini de görüyor. Ayrıca kullanıcılar, aynı modelin farklı motor seçeneklerini yan yana koyarak, 5 yıllık periyotta hangisinin daha az değer kaybedeceğini bile kıyaslayabiliyor. Yani gerçek kullanıcı geri bildirimlerini süzerek, yatırımcıyı sürpriz amortisman maliyetlerine karşı koruyoruz" diye konuştu.

Projenin sadece kapalı bir sistem olarak kalmayacağını, sektördeki diğer aktörleri de besleyeceğini belirten Demircan, "Geliştirdiğimiz güvenli altyapı ve entegrasyon modelleri sayesinde; galerilerden otomotiv bloglarına, yerel haber ağlarından sigorta şirketlerine kadar geniş bir yelpaze, Garajya veritabanını kendi altyapılarında kullanabilecek. Bu vizyonla otomotiv internetinin güvenilir veri sağlayıcısı konumuna gelmeyi planlıyoruz" dedi.

Veri platformlarının aynı zamanda pazarın nabzını tutan bir makroekonomik termometre niteliği taşıdığını vurgulayan Demircan, "Tüketicilerin hangi araçların 'ekonomi ve pratiklik' endeksini araştırdığı, hangi şanzıman türlerinin karşılaştırmalarda öne çıktığı gibi veriler yanında lastik üreticilerinden, yedek parça tedarikçilerine kadar tüm paydaşlar için gelecek vizyonunu belirliyor. Samsun'dan yola çıkarak bu küresel pazara şeffaflık getirmek, ülkemizin teknoloji üretimindeki potansiyelini göstermek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı."