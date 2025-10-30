“Garanti Bankası satılacak” iddialarına BBVA Türkiye CEO’su Onur Genç’ten yanıt

  1. Ekonomim
BBVA CEO'su Onur Genç, Türkiye ve Meksika pazarlarında beklentilere kıyasla daha iyi performans gösterdiklerini belirtti. Genç, Garanti'nin satışına ilişkin dedikodulara yönelik açıklama yapmayacaklarını da ifade etti.

Garanti BBVA’nın da içinde bulunduğu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Genel Müdürü Onur Genç, Garanti’nin satışıyla ilgili söylentilere yanıt vermediklerini, bankanın BBVA için önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Genç ayrıca, Türkiye ve Meksika pazarlarının yıl başındaki beklentilere kıyasla çok daha iyi bir performans sergilediğini ifade etti.

"Kura dair hala pek çok risk bulunuyor"

Genç, Meksika'nın büyük bir piyasa olmadığını ancak ABD gibi büyük bir piyasaya yakın olmasının avantajının olduğunu, Türkiye için de benzer şekilde Avrupa gibi büyük bir piyasanın yakınında olmasıyla Avrupa için ucuz maliyetli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Türkiye'de ekonominin gidişatı hakkında da açıklamalarda bulunan Genç, Türkiye'nin normalizasyon sürecinde olduğunu ancak kura dair hala pek çok riskin bulunduğunu belirtti.

