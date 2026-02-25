Garanti BBVA Emeklilik, 2025’i güçlü büyüme ve kârlılıkla kapattı

Garanti BBVA Emeklilik, 2025 yıl sonu itibarıyla bireysel emeklilik ve sigortacılık alanlarında sektör ortalamalarının üzerinde bir büyüme performansı sergileyerek yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamladı. Şirket hem fon büyüklüğü hem de prim üretimindeki ivmesiyle sürdürülebilir büyümesini pekiştirdi.

Yıl sonu itibarıyla Garanti BBVA Emeklilik’in bireysel emeklilik faaliyetlerinden elde ettiği teknik kâr 463 milyon TL olurken, sigortacılık faaliyetleri teknik kârı 6,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla şirket, 2025’i toplamda 7,2 milyar TL teknik kârla tamamladı.

Garanti BBVA Emeklilik 2025 yılında dijital satışlarda %40 pazar payı ile sektör liderliğini korudu.

“Müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda dijitalleşmeyi odağına alan, erişilebilir ve esnek çözümler geliştirmeye devam ediyoruz”

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, Garanti BBVA Emeklilik’in 2025 yılı sonuçlarıyla ilgili değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu: “2025 yılını oldukça güçlü rakamlar ile kapattık. Yıl boyunca gösterdiğimiz güçlü performansın, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz eden, sürdürülebilir değer yaratmayı hedefleyen ve uzun vadeli bakış açısıyla şekillenen stratejimizin bir sonucu olduğuna inanıyoruz. Emeklilik ve sigorta alanında sergilediğimiz bu performansın, sektördeki konumumuzu daha da sağlamlaştırmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız doğrultusunda; dijitalleşmeyi odağına alan, erişilebilir ve esnek çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktada Garanti BBVA ile yürüttüğümüz güçlü iş birliği, teknolojik altyapı ve yenilikçi uygulamalarla müşterilerimize sunduğumuz deneyimi ileriye taşıyan önemli bir destek unsuru olmaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de bu sinerjiden aldığımız güçle, müşterilerimizin geleceklerini güvenle planlamalarını sağlayacak çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.”

BES’te sektör ortalamasının üzerinde büyüme

Gönüllü BES fon büyüklüğü 299,4 milyar TL’ye ulaşan Garanti BBVA Emeklilik, bu alanda %89 büyüme kaydederek %78 olan sektör ortalamasının üzerinde performans gösterdi ve fon büyüklüğünü en hızlı artıran şirketlerden biri oldu. Toplam BES fon büyüklüğü ise 317 milyar TL’ye yükselirken, %87’lik büyüme oranıyla sektör ortalaması olan %76’nın üzerine çıktı.

Toplam BES katılımcı sayısı 3,5 milyona ulaşan Garanti BBVA Emeklilik, %6 büyüme oranıyla sektörün %5’lik artışının üzerinde konumlandı. Toplam BES satışları arasında dijitalden yapılan satışların payı ise %53 oldu.

Katkı payı tarafında da güçlü bir performans sergileyen Garanti BBVA Emeklilik’in gönüllü BES katkı payı tutarı 103,8 milyar TL’ye ulaştı. Şirket bu alanda %110 büyürken, sektör ortalaması %82 seviyesinde kaldı. Ek katkı payı tutarı ise 2025 yılı özelinde 40,7 milyar TL olarak gerçekleşti ve %218 büyüme oranıyla dikkat çekti.

Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) Garanti BBVA Emeklilik’in katılımcı sayısı 1,9 milyona ulaşırken, %6,1 büyüme oranıyla sektörün %3,8’lik artışının üzerine çıktı. OKS fon büyüklüğü 17,6 milyar TL olurken, bu alandaki büyüme %53,8 olarak gerçekleşti.

18 yaş altı BES’te güçlü performans

18 yaş altı BES segmentinde güçlü bir ivme yakalayan Garanti BBVA Emeklilik, 2025 yılında 341 bin katılımcıya ulaşarak yıl içerisinde en çok katılımcı kazanan şirket oldu. %22 büyüme ile sektör ortalaması olan %16’nın üzerine çıktı. Aynı dönemde şirketin pazar payı %19,6’dan %20,8’e yükseldi. 18 yaş altı BES fon büyüklüğü 18 milyar TL olurken, bu alandaki büyüme %142 olarak gerçekleşti.

Hayat sigortası primlerinde %108 artış

Hayat sigortacılığı alanında da sektörün üzerinde büyüyen Garanti BBVA Emeklilik, 2025 Aralık itibarıyla 20 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Aynı dönemde sektör %79 büyürken, şirket %108’lik artış sağladı. Kredi bağlantılı hayat sigortası prim üretimi 13,7 milyar TL’ye ulaşırken büyüme oranı %110 oldu. Birikimli ve prim iadeli ürünlerde 4,2 milyar TL prim üretimi ve %85 büyüme kaydedildi. İhtiyaca yönelik hayat sigortası ürünlerinde ise 2 milyar TL prim üretimiyle %165’lik güçlü bir artış sağlandı.

Grup ürünlerinde %163 büyüme

Garanti BBVA Emeklilik’in sunduğu grup ürünlerinde de bir önceki yıla kıyasla büyüme kaydedildi. Grup Hayat Sigortası, Grup Ameliyat Sigortası, Grup Kritik Hastalıklar Sigortası toplamında prim üretimi 844 milyon TL ile %163 büyüme oranına ulaştı. Grup ürünlerinde Garanti BBVA Emeklilik’in pazar payı %33 olarak gerçekleşti.

Dijital fon danışmanı “Otomatik Fon Koçu” 2025’te kazandırdı

Dijital fon danışmanlığı hizmeti Otomatik Fon Koçu’ndan faydalanan müşteriler, 2025 yılında faizli öneri gruplarında ortalama %50,9 getiri elde etti. Aynı dönemde enflasyon %30,9 olarak gerçekleşirken alternatif yatırım araçlarında KYD-Mevduat (net) %42, BIST 100 %14,6 ve USD/TL %21,4 performans gösterdi. Böylece Otomatik Fon Koçu, enflasyonun ve temel alternatif yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağlayarak öne çıktı. 2025 yılında gönüllü BES fonları ortalama %57,1, OKS fonları ise %37,4 getiri sağladı. %99,8 getiri ile Altın Katılım EYF sektörün en yüksek getiriyi sağlayan fonlarından biri olurken, 7 Ekim itibarıyla ihraç edilen Gümüş Fon Sepeti ise kuruluş tarihinden yıl sonuna kadar %46 getiri sundu.