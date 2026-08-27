Garanti BBVA Emeklilik'in BES fon büyüklüğü 375 milyar liraya ulaştı

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Garanti BBVA Emeklilik, yılın ilk yarısında bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanlarında büyümesini sürdürdü. Fon büyüklüğü, katkı payı ve prim üretimi başta olmak üzere birçok göstergede sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydeden şirket, yılın ilk yarısını ürün çeşitliliğini artıran yeni adımlarla tamamladı.

Yılın ilk yarısında gönüllü BES'te 1 milyon 641 bin katılımcıya ulaşan şirketin gönüllü BES fon büyüklüğü yıllık bazda yüzde 17,9 artışla 353,1 milyar lira olurken, aynı dönemde sektör büyümesi yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

Toplam BES fon büyüklüğü ise 374,8 milyar liraya yükselirken yıllık bazda yüzde 11'lik sektör büyümesinin üzerinde artış göstererek yüzde 18,2 oldu.

Katkı payı tarafında da büyümesini sürdüren şirketin gönüllü BES katkı payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38, ek katkı payı ise yüzde 51,2 arttı.

Şirket, yılın ilk yarısında Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) 1 milyon 956 bin 159 katılımcıya ulaştı. Şirketin OKS katılımcı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 artarken, sektör büyümesi yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde şirketin OKS fon büyüklüğü 21,7 milyar liraya ulaşırken, yıllık büyüme yüzde 23 oldu. Sektörün OKS fon büyüklüğündeki büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 oldu.

Şirketin 18 yaş altı BES'teki katılımcı sayısı 374 bin 840'a ulaşarak yüzde 9,8 büyüdü. Haziran sonu itibarıyla 18 yaş altı BES fon büyüklüğü yaklaşık 22 milyar lirayla yüzde 22,1 artış gösterdi.

Birikimli hayat ürünleri ve geçen yıl hayata geçirdiği diğer hayat sigortası ürünleriyle şirket, büyümeyi sürdürdü. 2026 Haziran sonu itibarıyla hayat sigortacılığında farklı ürün gruplarındaki güçlü performansını sürdürerek 11,4 milyar lira prim üretimine ulaştı.

Aynı dönemde kredi bağlantılı hayat sigortalarında 6,8 milyar lira, birikimli ve prim iadeli hayat sigortalarında 2,9 milyar lira, ihtiyaca yönelik hayat sigortalarında ise 1,6 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası prim üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 büyüdü.

Grup sigortaları tarafında şirketin Grup Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Grup Hayat Sigortası, Grup Ameliyat Sigortası ve Grup Kritik Hastalıkları Sigortası ürünlerindeki prim üretimi 197 milyon lira olarak gerçekleşti.

Haziran sonu itibarıyla yaklaşık 29 milyar lira büyüklüğe ulaşan dijital fon danışmanlık hizmeti Otomatik Fon Koçu, 133 bin sözleşmenin fon dağılımlarını yönetirken, 125 bini aşkın katılımcıya hizmet verdi.

Şirketin gönüllü BES fonları ortalama getirisi yüzde 8,2 ile sektör ortalaması olan yüzde 6,2'nin, OKS fonları ortalama getirisi ise yüzde 18 ile sektör ortalaması olan yüzde 16,2'nin üzerinde gerçekleşti.

Mevcut faizsiz Altın Katılım Fonu'na ek olarak şirket, faizli Altın Emeklilik Yatırım fonu ve Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi fonlarını yılın ilk yarısında yatırımcılara sundu. 1 milyar lira fon büyüklüğünü aşan faizli Altın Emeklilik Yatırım Fonu yatırımcılardan ilgi görürken, BEFAS platformu üzerinden şirketin fonlarına yönelik talep de artış gösterdi.

"Müşterilerin ihtiyaçlarına göre çözümler geliştirmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, yılın ilk yarısında müşterilerin birikim ve güvence ihtiyaçlarına yönelik çözümlerini geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Bireysel emeklilikten hayat sigortasına, fon yönetiminden ürünlerin uçtan uca mobilden erişimine kadar birçok alanda müşterilerin farklı ihtiyaçlarına uygun seçenekler sunmaya devam ettiklerini aktaran Günaylı, "Gelecek dönemde de müşterilerimizin emeklilik ve sigorta ihtiyaçlarını tek bir dijital ekosistem içinde kolay, güvenli ve kişiselleştirilmiş şekilde yönetmek ve fon yönetimi alanındaki yetkinliklerimizi geliştirerek müşterilerimizin birikim yolculuğuna değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.