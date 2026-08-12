Garanti BBVA Emeklilik portföyüne iki yeni fon ekledi

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Altın Emeklilik Yatırım Fonu ile Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yatırımcıların erişimine açıldı.

Şirketin mevcut faizsiz Altın Katılım Fonu'na alternatif olarak sunduğu Altın Emeklilik Yatırım Fonu, portföyünün en az yüzde 80'ini altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yönlendiriyor.

Faiz içeren yeni fonla katılımcılara, yatırım tercihleri doğrultusunda altın odaklı farklı fonlar arasında seçim yapma ve birikimlerini çeşitlendirme imkanı sunuluyor.

Temiz Enerji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise portföyünün en az yüzde 80'ini temiz enerji alanında faaliyet gösteren veya bu alana hizmet sağlayan şirketlerin yerli ve yabancı hisse senetlerine yönlendiriyor. Fon, bu alandaki sürdürülebilir büyüme potansiyeline odaklanıyor.

Yeni fonlara Garanti BBVA Emeklilik müşterilerinin yanı sıra Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden farklı emeklilik şirketlerindeki katılımcılar da erişebiliyor. Katılımcılar, sözleşmelerindeki fon dağılımlarında söz konusu fonları tercih edebiliyor.

"Yatırımcılarımıza erişilebilir çözümler sağlamaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, müşterilerden gelen talepleri, yatırım dünyasındaki eğilimleri ve küresel gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Son dönemde yatırımcıların odağında bulunan altın ve temiz enerji alanlarında iki yeni fonu hayata geçirdiklerini aktaran Günaylı, şunları kaydetti:

"Amacımız, geniş fon yelpazemizle müşterilerimizin birikimlerini farklı temalarda değerlendirebilecekleri güçlü alternatifler sunmak ve uzun vadeli finansal hedeflerine ulaşmalarını desteklemek. Çeşitlendirilmiş portföy oluşturma imkanı sunmaya, yatırımcılarımıza daha esnek, erişilebilir ve ihtiyaçlarına yanıt veren çözümler sağlamaya devam ediyoruz."