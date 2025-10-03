Garanti BBVA Emeklilik’e, Smart-i Awards’tan dijital dönüşüm ödülü

Garanti BBVA Emeklilik, sigorta sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Smart-i Awards’ta Dijital Dönüşüm kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Sektörde bir ilke imza atan Garanti BBVA Emeklilik, poliçe süresi boyunca vefat teminatı ile finansal güvence sağlarken; sigorta süresi sonunda ise ödenen primleri yaşam teminatı ile Amerikan Doları’na endeksli olarak iade etme özelliğiyle dikkat çeken Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü dijital kanal üzerinden müşterileriyle buluşturan ilk kurum oldu. Dijital satış kolaylığı sunan bu yenilikçi ürün tasarımı sayesinde müşteriler artık hayat sigortasına hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde erişebiliyor.

Müşteri deneyimini geliştiren ve sigortacılıkta erişilebilirliği artıran yenilikçi adım

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, “Garanti BBVA Emeklilik olarak dünyada hızla ilerleyen dijitalleşme adımlarını yakından takip ediyor, ülkemizde ve sektörümüzde en güncel teknolojileri müşterilerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Prim İadeli Hayat Sigortası ürünümüzü Garanti BBVA Mobil aracılığıyla sunarak sigorta sektöründe dijitalleşmeye öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Müşteri deneyimini geliştiren ve sigortacılıkta erişilebilirliği artıran bu yenilikçi adımımızın Smart-i Awards’ta ödüllendirilmesi, teknoloji odaklı hizmet anlayışımızın sektörde yarattığı değerin de tescili niteliğinde oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.