  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Garanti BBVA Emeklilik’e, Smart-i Awards’tan dijital dönüşüm ödülü
Takip Et

Garanti BBVA Emeklilik’e, Smart-i Awards’tan dijital dönüşüm ödülü

Garanti BBVA Emeklilik, sigorta sektöründe bir ilki gerçekleştirerek Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil üzerinden satışa sundu. Bu projesiyle Smart-i Awards’ta Dijital Dönüşüm kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Garanti BBVA Emeklilik’e, Smart-i Awards’tan dijital dönüşüm ödülü
Takip Et

Garanti BBVA Emeklilik, sigorta sektörünün prestijli ödüllerinden biri olan Smart-i Awards’ta Dijital Dönüşüm kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. Sektörde bir ilke imza atan Garanti BBVA Emeklilik, poliçe süresi boyunca vefat teminatı ile finansal güvence sağlarken; sigorta süresi sonunda ise ödenen primleri yaşam teminatı ile Amerikan Doları’na endeksli olarak iade etme özelliğiyle dikkat çeken Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü dijital kanal üzerinden müşterileriyle buluşturan ilk kurum oldu. Dijital satış kolaylığı sunan bu yenilikçi ürün tasarımı sayesinde müşteriler artık hayat sigortasına hızlı, pratik ve güvenilir bir şekilde erişebiliyor.

Müşteri deneyimini geliştiren ve sigortacılıkta erişilebilirliği artıran yenilikçi adım

Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, “Garanti BBVA Emeklilik olarak dünyada hızla ilerleyen dijitalleşme adımlarını yakından takip ediyor, ülkemizde ve sektörümüzde en güncel teknolojileri müşterilerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Prim İadeli Hayat Sigortası ürünümüzü Garanti BBVA Mobil aracılığıyla sunarak sigorta sektöründe dijitalleşmeye öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz. Müşteri deneyimini geliştiren ve sigortacılıkta erişilebilirliği artıran bu yenilikçi adımımızın Smart-i Awards’ta ödüllendirilmesi, teknoloji odaklı hizmet anlayışımızın sektörde yarattığı değerin de tescili niteliğinde oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

TOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Konut başvurusunda ücret talep edenlere itibar etmeyinTOKİ'den dolandırıcılık uyarısı: Konut başvurusunda ücret talep edenlere itibar etmeyinEkonomi

 

Cumhurbaşkanı ile Meclis resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Ali Babacan: Sadece tokalaştık, hal hatır sordukCumhurbaşkanı ile Meclis resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Ali Babacan: Sadece tokalaştık, hal hatır sordukGündem

 

Şirket Haberleri
Trendyol’un uluslararası büyüme vizyonu Slush’D İstanbul 2025’te
Trendyol’un uluslararası büyüme vizyonu Slush’D İstanbul 2025’te
Petrol Ofisi Grubu ve Nakkaş Holding’den jet yakıtı depolama ve satışı alanında önemli iş birliği
Petrol Ofisi Grubu ve Nakkaş Holding’den jet yakıtı depolama ve satışı alanında önemli iş birliği
Türkiye’nin ilk bakanlık onaylı batarya depolama tesisi Bandırma’da devreye alındı
Türkiye’nin ilk bakanlık onaylı batarya depolama tesisi Bandırma’da devreye alındı
Özakksev Vakfı’ndan sağlığa kalıcı katkı: Özak aile sağlığı merkezi hizmete açıldı
Özakksev Vakfı’ndan sağlığa kalıcı katkı: Özak aile sağlığı merkezi hizmete açıldı
Bir kap mama, bir dünya sevgi: NaturalNest ve Etkin Eczacılık Derneği’nden anlamlı proje
Bir kap mama, bir dünya sevgi: NaturalNest ve Etkin Eczacılık Derneği’nden anlamlı proje
Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2025 listesi belli oldu
Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2025 listesi belli oldu