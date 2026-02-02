“Garanti BBVA Emeklilik’ten 2025’te Yenilenen ‘Sağlıklı Yaşa’ Programı”

Garanti BBVA Emeklilik, yenilediği ve geliştirdiği Sağlıklı Yaşa programı ile müşterilerine kendine iyi bakma fırsatı sunmaya devam ediyor.

Müşterilerinin hem bedensel hem de zihinsel anlamda iyi olmalarını önemseyen Garanti BBVA Emeklilik 2025 yılı boyunca spor, meditasyon, sağlıklı beslenme gibi alanlarda birçok farklı etkinlik gerçekleştirdi.

Ayrıca; Garanti BBVA Emeklilik müşterileri, Sağlıklı Yaşa programı kapsamında sunulan, iyi yaşam odaklı çeşitli içerik ve avantajlardan indirimli veya ücretsiz olarak faydalandı.

Garanti BBVA Emeklilik, 2022 yılında yenilediği iyi yaşam programı Sağlıklı Yaşa ile müşterilerinin kendilerine ve sevdiklerine iyi bakmalarını, hayatı dolu dolu ve sağlıklı yaşamalarını destekliyor.

Hayata geçtiği günden beri 70 bini aşkın Garanti BBVA Emeklilik müşterisi Sağlıklı Yaşa dünyasından faydalanıyor. Program, sürdürülebilir sağlıklı yaşam için ipuçlarının yanı sıra hem ruhsal hem fiziksel sağlığa olumlu katkı sağlayacak hizmetler sunuyor.

Yogadan küreğe, sağlıklı etkinlikler

Garanti BBVA Emeklilik 2025 yılında Sağlıklı Yaşa kapsamında gerçekleştirdiği ücretsiz fiziksel etkinliklerde 500’e yakın müşterisini ağırladı. Yıl boyunca farklı şehirlerde ve mekanlarda gerçekleştirilen etkinliklerle, katılımcılara sağlıklı yaşamı destekleyen bütüncül bir deneyim sunuldu.

Program kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler:

25 Mayıs – Urban Active Maslak 42, Bisiklet

21 Haziran– Conrad İstanbul Bosphorus, Dünya Yoga Günü’ne Özel Yoga ve Ses Meditasyonu

26 Temmuz, 5 Ekim – 1779 Rowing Club Haliç, Kürek

31 Ağustos – Swissôtel Resorts & Spa Çeşme, Yoga ile Yaza Veda

23 Kasım – Wyndham Ankara, Meditasyon, Hareketin Ritmi, Uzun Ömürlülük Üzerine Sohbet

14 Aralık – USLA, Çocuklara Özel Yılbaşı Kurabiyeleri Atölyesi

18–19 Aralık – Studio Masterpiece, Hayal Panosu Atölyesi

Sağlıklı Yaşa programı, yıl boyunca ele aldığı farklı temalarla sağlığın yalnızca fiziksel değil; zihinsel ve duygusal boyutlarına da odaklanan içerikler sundu. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi seminerler ile müşterileri bilinçlendirmeyi ve sağlıklı yaşam farkındalığını güçlendirmeyi amaçladı.

Program kapsamında gerçekleştirilen seminerler;

· 25 Şubat, Piraye Erdoğan ile Zihni Özgürleştirmek

· 21 Mayıs, Op. Dr. Egemen Koyuncu ile Kadın Sağlığına Bütünsel Bakış

· 25 Eylül, Dyt. Yeşim Temel Özcan ile Bağırsak Sağlığı ve Zihin & Beden Dengesi

15 Ekim, Prof. Dr. Vahit Özmen ile Meme Kanserinde Erken Tanı ve Farkındalık

20 Kasım, Dr. Bahar Eriş ile Ailede Bağ Kurmak, Şefkat ve Anlayış Üzerine

23 Aralık, Zeynep Aksoy ile Yeni Yıla Farkındalıklı Bir Başlangıç



Garanti BBVA Emeklilik bunların yanı sıra tüm yıl boyunca Meditopia, Acıbadem Life, Wise & Rise, Saf, Caudalie gibi iyi yaşamı destekleyen marka ve uygulamalarda özel indirimler de sağlamaya devam ediyor.

Sağlıklı Yaşa etkinlik, içerik ve avantajlarından faydalanmak için Garanti BBVA Emeklilik Mobil’den ve www.garantibbvaemeklilik.com.tr ’den detaylı bilgiye ulaşılabilir.