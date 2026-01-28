Garanti BBVA Emeklilik’ten BES’te akıllı fon yönetimi: Otomatik fon koçu artık Garanti BBVA Mobil’de

Garanti BBVA Emeklilik, bireysel emeklilikte fon yönetimini kolaylaştıran ve otomatikleştiren Otomatik Fon Koçu hizmetini Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterilerinin kullanımına sundu. Hizmet sayesinde BES katılımcıları, birikimlerini değişen piyasa koşullarına uygun şekilde aktif ve profesyonel bir yaklaşımla yönetebiliyor.

Otomatik Fon Koçu’nun 2025 yılı faizli risk grubu ortalama getirisi %50,9 olurken, aynı dönemde enflasyon %30,9 seviyesinde gerçekleşti. Böylece Otomatik Fon Koçu’ndan faydalanan Garanti BBVA Emeklilik müşterileri 20 puanlık bir reel getiri elde etmiş oldu. Bugün 100 binden fazla müşterinin toplam 22,2 milyar TL’yi aşan fon büyüklüğü Otomatik Fon Koçu tarafından yönetiliyor.

Garanti BBVA Emeklilik, BES’in uzun vadeli ve akıllı bir yatırım olmasının temel unsurlarından birinin fonlarda değerlenen birikimler olduğuna dikkat çekiyor. Katılımcıların fon yönetimine ilişkin tüm ihtiyaçlarını tek bir platformda karşılamayı ve birikimlerini etkin fon yönetimiyle artırmayı hedefliyor. Bu amaçla 2017 yılında sektörde ilk kez hayata geçirilen Fon Koçu hizmeti, katılımcıların risk algılarını kısa bir anketle belirleyerek, güncel piyasa dinamikleri doğrultusunda fon dağılımı önerileri sunuyor.

Sektörde dijitalleşme ihtiyacının ortaya çıkması ve hızın önem kazanmasıyla birlikte 2022 yılında devreye alınan Otomatik Fon Koçu uygulamasıyla bu öneriler, katılımcı adına otomatik olarak hayata geçiriliyor. Böylece birikimler, piyasalardaki değişimlere karşı sürekli güncel bir portföy yapısıyla, Garanti BBVA Portföy uzmanlığıyla yönetiliyor.

Garanti BBVA Emeklilik BES müşterileri, fon yönetimini artık Garanti BBVA Mobil üzerinden hızlı ve kolay şekilde Otomatik Fon Koçu’na devredebiliyor. Bu hizmet, birikimlerin profesyonel portföy yönetimi anlayışıyla değerlendirilmesini sağlıyor.