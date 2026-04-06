Garanti BBVA Emeklilik’ten Prim İadeli Hayat Sigortası’na özel fırsatlar

Garanti BBVA Emeklilik, özellikle hayatın risklerine karşı finansal güvence sağlarken birikimlerini artırmayı hedefleyen müşterilerine ek avantajlar sunmaya devam ediyor. Yeni sunulan fırsatla birlikte, Garanti BBVA Mobil üzerinden Prim İadeli Hayat Sigortası poliçesi başlatanlar için, 1.500 TL’den 5.000 TL’ye kadar Bonus kazanma olanağı sağlıyor.

30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında; Garanti BBVA Mobil’den Prim İadeli Hayat Sigortası başlatan ve ödeme aracını Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartı olarak belirleyen müşteriler, poliçe tutarına ve müşteri segmentine göre değişen Bonus miktarından faydalanabilecek.

Kampanya kapsamında:

- Tüm müşteriler 1.500 TL,

- Aylık prim ödemesi 150 $ – 249 $ arasında olan Benim Bankacım veya Özel Bankacılık müşterileri 3.000 TL,

- Aylık prim ödemesi 250 $ ve üzeri olan Benim Bankacım veya Özel Bankacılık müşterileri ise 5.000 TL Bonus kazanacak.

Hızlı, kolay ve avantajlı

Prim İadeli Hayat Sigortası ile seçilen pakete göre aylık minimum 50 USD’den başlayan ödemelerle birikim yapmak mümkün. Bu ürün poliçe süresi boyunca vefat teminatı ile finansal güvence sağlarken; sigorta süresi sonunda yaşam teminatı ile ödenen primlerin Amerikan dolarına endeksli olarak geri alınabilmesi özelliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe yatırım imkanı sunarken aylık ortalama %27 vergi avantajı ile de bugünden fayda sağlıyor.

Garanti BBVA Emeklilik, kampanyayla birlikte dijital kanallardan yapılan sigorta işlemlerini teşvik etmeyi ve müşterilerine daha hızlı, kolay, avantajlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kampanyaya katılım koşulları ve detaylı bilgilere Garanti BBVA Emeklilik internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.