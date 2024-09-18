Garanti BBVA Emeklilik’ten Sağlıklı Yaşa Festivali

Garanti BBVA Emeklilik, müşterilerini Sağlıklı Yaşa Festivali’nde buluşturuyor.

"Keşfet, İlham Al, Paylaş!" ana temasıyla gerçekleşecek festivalde katılımcılar, deneyim köşelerinde yoga, meditasyon, sanat ve aromaterapi gibi birçok farklı konuda düzenlenen atölyelere katılabilecek. Günlük hayatına iyi yaşam rutinleri katmak isteyenler bu atölyelerde gerekli ipuçlarına ulaşabilecek.

Program boyunca farklı uzmanlık alanlarına sahip konukların sağlıklı beslenme, egzersiz, mindfulness ve iyi yaşam pratiğiyle ilgili sohbetlerine eşlik edebilecek misafirler, konularla ilgili akıllarındaki soruları sorma imkanı bulabilecek.

Gün boyunca katılımcılara sağlıklı atıştırmalık ve çeşitli ikramların sunulacağı bu festivale, Garanti BBVA Emeklilik müşterisi olan ve kayıt yaptıran herkes katılabilecek.