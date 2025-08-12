Garanti BBVA Filo ile araç kiralama hizmeti artık Garanti BBVA Mobil’de

Garanti BBVA Mobil uygulaması uçtan uca dijital hizmetlerle zenginleşmeye devam ediyor. Garanti BBVA Filo’nun sunduğu araç kiralama hizmetleri, bundan böyle Garanti BBVA Mobil üzerinden dijital, kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

Garanti BBVA mobil uygulamasına dahil olan araç kiralama çözümü sayesinde Garanti BBVA müşterileri; uygulama içinden sıfır kilometre araç seçeneklerini inceleyebiliyor, fiyat bilgilerine erişebiliyor ve sözleşme onayını dijital olarak tamamlayabiliyor. Tüm sürecin dijital ortamda ilerlemesi sayesinde müşteriler hem detaylı bilgilere erişiyor hem zaman kazanıyor.

Bankalardaki kredi limitleri kullanılmadan, planlı ödemeler ve öngörülebilir maliyetler ile araç ihtiyacını karşılıyor

Hem tek araç hem çoklu araç kiralamaya uygun olan sistem; küçük işletmelerin, şahıs şirketlerinin ve serbest meslek mensuplarının farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikte tasarlandı.

Bu hizmet, müşterilere araç ihtiyacını karşılamak için alternatif bir finansman seçeneği sunuyor. Bankalardaki limitlerini kullanmadan, öngörülebilir bir maliyet yapısıyla araç kullanmak mümkün hale geliyor. Araca ilişkin bakım, onarım, lastik, sigorta, yedek araç, MTV ve ilave kış lastiği masraflarının dahil olduğu kiralama modeli sayesinde kullanıcılar bütçelerini daha net planlayabiliyor, sürpriz bir maliyet ile karşılaşmıyor.

Müşteriler, araç kiralamadan önce “Alma, Kirala Hesap Makinesi” ile kiralamanın avantajlarını hesaplayabiliyor, aylık maliyetlerini farklı araç ve vade seçenekleri ile değerlendirebiliyor.

"Kurduğumuz sistem gelişerek devam edecek ve bu talebi hızlıca karşılamaya yardımcı olacak"

Garanti BBVA Filo Genel Müdürü Burak Ali Göçer, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Garanti BBVA Filo olarak, Garanti BBVA Mobil’de dijital hizmet vermeye başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mobil bankacılığın artık ana kanal haline geldiği bu dönemde, müşterilerimizin işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri, zaman kazandıracak, yüksek hizmet kalitesi ile sonuç alabilecekleri bir yapı kurduk. Özellikle sermayenin çok kıymetli hale geldiği iş dünyasında, araç almak yerine kiralayan ve hatta mevcut araçlarını satarak, sermaye olarak kullanmak isteyen, onun yerine araç kiralamayı seçen ciddi sayıda KOBİ ve şahıs şirketi gözlemliyoruz. Kurduğumuz sistem gelişerek devam edecek ve bu talebi hızlıca karşılamaya yardımcı olacak.”

Tüm şahıs firmaları ve tüzel müşteriler, Garanti BBVA Filo’nun uçtan uca dijital araç kiralama hizmetine Garanti BBVA Mobil uygulamasında yer alan işlemler menüsündeki Başvurular adımı altında yer alan “Araç Kirala” seçeneğinden ulaşabilir.