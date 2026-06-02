Garanti BBVA Genel Müdürü Akten: Garanti BBVA 80 yıldır kendini yenileyen bir kurum

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'ın katılımıyla "80 Yıldır Yarınlardayız" sergisi Salt Galata'da tanıtıldı. Türkiye'de 80 yılı geride bırakan Bankanın Ankara'da atılan temellerinden bugüne uzanan kurumsal hafızası, geçmişi bugüne taşıyan ve yeniden yorumlayan bir yapı olarak katılımcılarla paylaşıldı. Sergiyle, yalnızca bir kurum tarihini görünür kılmak değil, farklı dönemlerde Bankanın parçası olmuş çalışanların, müşterilerin ve paydaşların birlikte oluşturduğu yaşayan bir hikayeyi geleceğe taşımak amaçlanıyor.

Ziyaretçiler, bu deneyimde sabit bir anlatıcıya bağlı kalmadan kendi rotalarını belirleyerek ilerliyor. Bu yönüyle sergi, her ziyaretçiye kişisel bir keşif alanı sunuyor.

Etkinlik kapsamında davetliler, bu deneyim alanını keşfetme imkanı buldu. Dijital deneyim alanı, Garanti BBVA'nın 80. yılı kapsamında, hayata geçireceği kapsamlı iletişim ve deneyim programının başlangıç noktasını oluşturuyor.

Bu kapsamda, çeşitli illerde düzenlenecek Vizyon Buluşmaları, 23 bin çalışana özel büyük ölçekli etkinlikler, 80 bin fidanlık Hatıra Ormanı, kurum içi kulüplerin özel projeleri ve gönüllülük çalışmalarıyla, Garanti BBVA ailesi ortak hikayeler etrafında bir araya gelecek.

"80 yılı sürekli yenilenme süreci olarak görüyoruz"

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, açılışta yaptığı konuşmada, Bankanın 80 yıllık yolculuğunu "kendini sürekli yenileyen ama özündeki güven duygusunu hiç kaybetmeyen bir kurum hikayesi" olarak tanımladı.

Akten, "Bugün burada yalnızca bir kuruluş yıl dönümünü değil, Türkiye ile birlikte büyüyen 80 yıllık bir kurumsal mirası konuşuyoruz. Ama bu 80 yıl, alıştığımız anlamda bir yaş alma öyküsü de değil. Aksine her dönemde kendini yeniden tanımlayan, değişimi kucaklayan ve sürekli yenilenebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yüzden 80. yılımızı yıl boyunca farklı deneyimlerle devam edecek bir anlatı olarak ele alıyoruz" ifadesini kullandı.

Bankanın Türkiye ile birlikte büyüyen yolculuğuna işaret eden Akten, 12 kurucu ortakla atılan temellerin bugün 23 bin çalışanın emeğiyle çok güçlü bir yapı olarak sürdüğünü belirtti.

Akten, Bankanın 80 yıllık geçmişine rağmen her zaman genç, dinamik ve kendini yenileyen bir kurum olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle 80 yıl dile kolay, uzun süre. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında 1946 yılında başlayan, Türkiye'nin gelişimine, üretimine çok ciddi katkı sağlamış bir yolculuk. İleriye dönük de bu dönüşümün devam edeceğini görüyoruz, inşallah önümüzdeki 80 yılda da çok farklı konumlanacağını düşünüyorum. Çünkü bankacılık da çok değişiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki süreçte müşteri taleplerinin ve teknolojinin nasıl dönüştüğünün önemli olacağını belirten Akten, her zaman müşterinin ilerleme isteğinin yanında olmayı amaç olarak belirlediklerini ifade etti.

Akten, kısa ve orta vadede ne olacağını bilmenin kolay olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizim 3 değerimiz var. Birincisi müşterimiz önceliğimizdir. İkincisi tek bir ekibiz ki onun için de reklamlarımızı müşterilerimizle birlikte yaparız diyoruz, üçüncüsü büyük düşünürüz. Bankacılığı etkileyen birçok etken anlamında söylüyorum ama bu amaç ve değerler etrafında ki bunu geçmişten de görüyoruz hep büyük düşünerek, müşteriye odaklanarak gitmiş bir organizasyon. Bizim bütün Bankamızda, her yerde bu 3 öncelik her zaman herkesin kafasındadır ve öyle sorgularız her şeyi. Bunların perspektifinde ilerlemeye çalışacağız"

36 bini aşkın fiziksel materyal dijital ortama taşındı

Etkinlikte verilen bilgilere göre, Salt ile birlikte yürütülen arşiv süreci kapsamında, 2023 yılından bu yana afiş, fotoğraf, rapor, reklam filmi, süreli yayın, albüm, negatif-pozitif film, broşür ve çeşitli objelerden oluşan 36 bini aşkın fiziksel materyal Türkçe ve İngilizce olarak kataloglanarak dijital ortama taşındı.

Yaklaşık 255 bin dijital materyalin envanter çalışması tamamlandı. Kurum hafızasına dair yapılan görüşmeleri de içeren Garanti BBVA Arşivi'nin 10 bin belgelik ilk bölümü, 2026 yılında Salt Araştırma üzerinden erişime açılacak.

Salt'ın arşivleme ve araştırma alanındaki uzmanlığıyla şekillenen bu yaklaşım, Garanti BBVA'nın kurumsal geçmişini sistematik biçimde koruma altına alırken Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal dönüşümüne dair önemli izleri de görünür kılıyor.

"80 Yıldır Yarınlardayız" sergisi, 3 Haziran-30 Eylül tarihlerinde Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.