Garanti BBVA ile 'Yapay Zekâ Asistanlı Ticaret Dönemi' başlıyor

Türkiye'nin dijital inovasyon alanındaki öncü bankalarından Garanti BBVA, Mastercard’ın küresel teknolojisinden güç alarak geliştirdiği yeni nesil yapay zekâ alışveriş asistanını duyurdu. Tüketiciler, Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş üzerinden önümüzdeki dönemde Türkiye’de sunulacak bu hizmet sayesinde; yapay zekâ asistanları ile ürün arama, karşılaştırma ve güvenli satın alma işlemlerini tek bir platformda gerçekleştirebilecek.

Yapay zekânın alışveriş, ödeme ve dijital etkileşim alışkanlıklarını yeniden şekillendirdiği günümüzde Garanti BBVA, yapay zekâ tabanlı alışveriş asistanını Mastercard iş birliğiyle Türkiye’de hayata geçiriyor.

Bu çözüm aynı zamanda Türkiye’de gerçekleşen bankacılık sektöründe ilk uçtan uca yapay zekâ asistanlı ticaret işlemi anlamına da geliyor. Çözümün demo gösterimi; Garanti BBVA Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Kerem Orbay, Mastercard Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Prakriti Singh ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı’nın bir araya geldiği özel bir buluşmada gerçekleştirildi.

Kişiselleştirilmiş ve akıllı bir deneyim sunan, güvenlik ve şeffaflık prensiplerine göre geliştirilen bu çözüm Atelier Rebul’un da katılımıyla deneyimlenmiş ve önümüzdeki dönemde Garanti BBVA mobil kanalları üzerinden tüketicilerin hizmetine sunulacak.

Hizmete sunulduğunda, kart sahipleri kendi yapay zekâ asistanlarını kullanarak arama yapabilecek, en uygun seçenekleri keşfedebilecek ve ödeme işlemlerini şeffaf, güvenli ve hayatın doğal akışını bölmeden, neredeyse ‘görünmez’ bir deneyimle tamamlayabilecek.

Yapay zekâ asistanıyla güvenli ve şeffaf alışveriş deneyimi

Mastercard’ın küresel ölçekte tanınan Agent Pay çözümünün temel ilkeleri ve hedefleri referans alınarak geliştirilen bu yerel teknoloji, dijital ticarette şeffaflık, güvenlik ve doğrulamayı merkeze alan yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkıyor. Tüketicilerin yapay zekâ asistanları; ürünleri tarama, fiyatları karşılaştırma ve satın alma süreçlerini otonom olarak yönetirken, perde arkasında asistanlar ile iş yerleri arasındaki iletişim, global ölçekte standardize edilen güvenli kanallar üzerinden gerçekleşiyor. Bu sayede, yapay zekâ destekli alışverişin getirdiği kolaylık, kullanıcının iradesi ve onayı merkeze alınarak “güven ve şeffaflık” ile birleştiriliyor. Mastercard için, Türkiye gibi inovasyona hızla adapte olan dinamik pazarlarda bu teknolojinin hayata geçirilmesi ve giderek geliştirilecek olması stratejik bir önem taşıyor.

Garanti BBVA Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, iş birliği hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak bankacılığı sadece finansal işlemlerin yapıldığı statik bir alan olarak değil, müşterimizin hayatının doğal akışına uyumlanan yaşayan bir ekosistem olarak görüyoruz. Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız da tam da bu noktada devreye giriyor; veriyi ve teknolojiyi kullanarak empatiyi ölçekliyor, müşterimizin sadece komutlarını değil niyetini ve içinde bulunduğu bağlamı da anlıyoruz.

Bu yaklaşım, bize gerçek zamanlı ve hiper-kişiselleştirilmiş deneyimler sunma imkânı sağlarken; ödeme sistemlerini de bu deneyimin ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor. Mastercard iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz yapay zekâ alışveriş asistanında, arama ve karar süreçlerinden ödeme adımına kadar tüm yolculuğu uçtan uca, güvenli ve şeffaf bir yapı içinde kurguluyoruz.

Amacımız ödemeyi bir 'işlem adımı' olmaktan çıkarıp, hayatın olağan akışı içinde görünmez, sürtünmesiz ve güvenli bir hale getirmek. Müşteri deneyimini merkeze alan bu vizyonla, bankacılığın geleceğini bugünden şekillendirmeye devam ediyoruz.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı, Türkiye’nin ödeme sistemlerindeki öncü rolüne dikkat çekti: “Yapay zekâ asistanlı ticaretin şekillendirdiği bu yeni dönemde odağımıza, güvenli, kesintisiz ve ölçeklenebilir ödeme deneyimleri sunmayı alıyoruz. Asistanlar aracılığıyla gerçekleşen işlemler için standartları belirleyerek; bu işlemleri keşfedilebilir, token’laştırılmış ve doğrulanabilir hâle getirecek ve ekosistem genelinde güveni ve şeffaflığı güçlendireceğiz. Bu vizyonun hayata geçmesinde, güçlü dijital altyapıya ve yenilikçi bir ekosisteme sahip pazarlar belirleyici bir rol oynayacak. Türkiye, tam da bu noktada öne çıkıyor. Teknoloji adaptasyonu ve yenilikçi fintech çözümleriyle dünyanın en rekabetçi ve öncü pazarlarından biri. Ülkemizin dijital dönüşümüne liderlik eden ödeme çözümlerini bu topraklarda geliştirmekten ve sunmaktan gurur duyuyoruz. Garanti BBVA ile hayata geçirdiğimiz bu çözüm Türk tüketicisine yapay zekâ tabanlı, kişiselleştirilmiş ve güvenli bir alışveriş deneyiminin kapılarını açıyor. Bu çözümü önümüzdeki dönemlerde daha iyiye götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu adımı, geçtiğimiz haftalarda açıkladığımız yapay zekâ insiyatifimizin ve Türkiye’yi yenilikçi ödeme teknolojileri için küresel bir merkez hâline getirme hedefimizin somut bir yansıması olarak görüyoruz.”

“Yapay zekâ asistanlı ticaret” dönemi"

Dünyada yeni başlayan “yapay zekâ asistanlı ticaret” (agentic commerce) dönemi, Garanti BBVA ile Türkiye’deki kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Mastercard’ın yapay zekâ alanındaki on yılı aşkın küresel deneyiminden ve teknolojik altyapısından güç alan bu sistem; sadece komutları uygulamakla kalmıyor, otonom olarak akıl yürütüyor, planlıyor ve harekete geçiyor. Tüketiciler, yapay zekâ asistanları aracılığıyla satın alma süreçlerini basit bir “tara, karşılaştır ve satın al” deneyimine dönüştürürken; Garanti BBVA Mobil ve BonusFlaş üzerinden sunulacak bu yeniliği, Mastercard’ın sağladığı teknolojinin getirdiği kolaylığı en üst düzeyde güvenlik standartlarıyla deneyimliyor.