Garanti BBVA Kripto mobil uygulaması yepyeni özellikleri ile kullanıcılarla buluşuyor!

Yenilenen mobil uygulama, sadeleştirilmiş arayüzüyle kullanıcıların kripto varlık yatırım süreçlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda bankacılık standartlarındaki teknoloji altyapısı ve güvenlik süreçleriyle saklama ve alım-satım hizmetlerini birlikte sunuyor. Kullanıcılarının halihazırda 18 farklı kripto varlığı saklamak için tercih ettiği Garanti BBVA Kripto, sürekli olarak ürün ve sistemlerini geliştirmeye devam ediyor, müşteri odaklı yaklaşımı, 7/24 hizmet prensibi ve yüksek güvenlik standartları ile kripto para dünyasında önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Birçok yeni özellik eklendi

Kullanıcılar, yenilenen mobil uygulamadaartık kripto varlıkları hem TRY hem de USD pariteleriyle kolayca alıp satabiliyor. Garanti BBVA entegrasyonu ile halihazırda GarantiBBVA müşterisi olan kişilerkolaylıkla üye olabiliyor, TL ve USD yatırma işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Uygulama, aynı zamanda limit emir oluşturma, kar/zarar takibi, işlem çiftleri için alarm kurma, coin grafikleri görüntüleme, favori coinlisteleme gibi gelişmiş özellikler sunarak kullanıcılara kapsamlı bir deneyim vadediyor. Aynı zamanda Garanti BBVA Kripto kullanıcıları, gerçek zamanlı dış dolandırıcılık izleme sistemleri aracılığıyla kontrol ediliyor ve 7/24 çalışmakta olan uzman bir ekip tarafından riskli işlemler hızlı biçimde inceleniyor.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, yaptığı değerlendirmede; “Başta ABD ve AB olmak üzere dünyanın önde gelen birçok ülkesinde, kripto varlıkların ve blokzincir teknolojilerinin büyük bir hızla yaygınlaştığını ve finansal sektörü dönüştürdüğünü görüyoruz. Ülkemizde de yasal zeminin olgunlaşmasıyla birlikte dünyaya paralel şekilde bireysel yatırımların yanında, kuruluşların da kripto yatırımlarına ilgisi her geçen gün artmakta. Garanti BBVA Kripto olarak, kripto yatırımcılarının ve sektörün ihtiyaç duyduğu gereksinimleri sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu kapsamda birçok yeni özellikle zenginleştirdiğimiz kullanıcı dostu mobil uygulamamızı ve bankacılık standartlarında güvenliği ön plana alan altyapımızı hizmete sunmaktan dolayı mutluyuz. Dünyada da örneği az bulunacak şekilde, bir banka çatısı altında organik şekilde geliştirilen bir kripto platformu olarak, güçlü bir teknoloji, altyapı ve deneyimle, kullanıcılarımızın sağlam adımlarla yatırım yapabilmesini desteklemeyi hedefliyoruz.” dedi.