Garanti BBVA Kripto uygulamasına XRP ve Arbitrum eklendi

Garanti BBVA Kripto, mobil platformunun varlık çeşitlerine yenileri eklenmeye devam ediyor.

Konuya ilişkin konuşan Garanti BBVA Dijital Varlıklar Genel Müdürü Korcan Abalı, uygulamalarıyla kripto varlık saklama ve alım-satım alanında sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, her geçen gün kripto varlıklarını transfer edip saklamayı tercih eden müşterilerinin sayısının arttığını aktardı.

Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki son değişikliğin ardından kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak yayınlanan listede de yerlerini aldıklarına dikkati çeken Abalı, "Müşterilerimize kripto yolculuklarının her aşamasında banka seviyesinde güvenlik önlemleri, kaliteli müşteri hizmetleri ve son teknoloji altyapımızla destek olmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler ve taleplerle birlikte platformumuzu geliştirmeyi de sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Abalı, Ripple ve Arbitrum'u ürün yelpazesine eklediklerini kaydederek, "Kripto alanında uzmanlaşmayı hedefleyen bir kurum olarak varlıklarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.