Garanti BBVA Leasing, yeşil sukuk ihracıyla sektörde ilke imza attı

Garanti BBVA Leasing, fon kullanıcısı olarak yer aldığı yeşil sukuk ihracını başarıyla tamamladı. Emlak Varlık Kiralama A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ihraç kapsamında her biri 500 milyon TL nominal tutarında iki tertipten oluşan toplam 1 milyar TL tutarında ve 1092 gün vadeli kaynak sağlandı. Elde edilen fon, BBVA Sürdürülebilir Borç Finansmanı Çerçevesi doğrultusunda çevresel fayda yaratan projelerin finansmanında değerlendirilecek. Böylece sürdürülebilir dönüşümün hızlandırılmasına ve reel ekonominin uzun vadeli finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanacak.

Türkiye'de finansal kiralama sektörü adına gerçekleştirilen ilk yeşil sukuk işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyan ihraç, katılım finansmanı ilkeleriyle sürdürülebilir finansman yaklaşımını bir araya getirmesiyle, sermaye piyasaları için önemli bir örnek oluşturuyor.

Garanti BBVA Leasing Genel Müdürü Orhan Veli Çaycı, işlemle ilgili olarak, "Finans sektörünün dönüşümünde sermaye piyasalarının ve alternatif finansman araçlarının rolü her geçen gün daha da artıyor. Bu işlem, sürdürülebilir finansman anlayışını katılım finansmanı yapılarıyla buluşturması açısından son derece kıymetli. Garanti Finansal Kiralama'nın fon kullanıcısı olarak yer aldığı bu sukuk ihracıyla yalnızca yeni bir finansman kaynağı oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir yatırımların desteklenmesine yönelik sermaye piyasası araçlarının çeşitlenmesine de katkı sağlıyoruz," değerlendirmesini yaptı.

Sürdürülebilir finansmanı stratejisinin merkezinde konumlandıran Garanti BBVA Leasing, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir altyapı yatırımları başta olmak üzere çevresel ve sosyal fayda sağlayan projelerin finansmanına katkı sunmayı sürdürüyor.