Garanti BBVA, takas finansmanını 2plan iş birliğiyle devreye aldı

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, şunları söyledi: “Garanti BBVA olarak otomotiv sektöründeki müşterilerimizin her zaman yanında yer alıyoruz. Uzun yıllardır güvenle kullanılan takas finansmanı ürünümüzü 2plan İhale iş birliğiyle yeniden sunarak sektörde önemli bir ihtiyaca çözüm getirmeyi hedefliyoruz. Bu ürün sayesinde üyeler, araç satışlarında finansmana daha hızlı ve pratik şekilde erişirken işlerini büyütme yolunda güçlü bir destek alıyor. Müşterilerimizin büyüme yolculuklarına eşlik ederken aynı zamanda otomotiv sektörünün gelişimine de katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sektöre değer katacak yenilikçi çözümlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz.”

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür ise iş birliğine dair şunları ekledi: “2plan olarak otomotiv sektöründe her zaman yenilikçi çözümler geliştiren, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran bir merkez olmayı hedefledik. Garanti BBVA ile son kullanıcıya özel finansman çözümleriyle ilgili mevcut iş birliğimizi daha da genişleterek, 2plan İhale tarafında hayata geçirdiğimiz bu projeyle üyelerimize hız ve güvenin yanında güçlü bir finansal esneklik de sunuyoruz. İhale süreçlerinde nakit akışını kolaylaştıran bu çözüm sektör için önemli bir adım. Biz 2plan’da yalnızca araç satışını değil, müşterilerimizin tüm süreçlerini sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde yönetmelerini sağlayacak hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.”