Garanti BBVA Talent Week ile genç yetenekler kariyer yolculuğuna güçlü bir başlangıç yapacak

Garanti BBVA Talent Week 2026, üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara bankacılıktan teknolojiye uzanan geniş bir kapsamda kariyer fırsatlarını keşfetme, yöneticilerle buluşma ve geleceğin yetkinliklerini deneyimleme imkânı sunacak.

Program için başvurular 27 Ocak – 19 Şubat tarihleri arasında açık olacak.

Yeni nesil bankacılık, denetim, teknoloji ve veri gibi farklı alanlarda kariyer yapmak isteyen gençler için tasarlanan Talent Week, katılımcılara Garanti BBVA’yı yakından tanıma, kariyer fırsatlarını keşfetme ve profesyonel bir network oluşturma imkânı sunuyor.

Program boyunca gençler; Garanti BBVA yöneticileri ve uzmanlarıyla bir araya gelerek atölye çalışmaları ve ilham verici oturumlara katılacaklar; bankanın çalışma kültürünü, yenilikçi projelerini ve kariyer yollarını deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Program katılımcıları; bankacılığın birbirinden farklı alanlarını deneyimleyebileceği Management Trainee, veriden değer yaratıp veri bilimci / veri mühendisi olarak yer alabileceği Data MT, denetimin yenilikçi dünyasını keşfedebilecekleri Müfettiş Yardımcısı ve kariyerlerini teknolojinin farklı alanlarında geliştirebilecekleri Tech Talent gibi farklı alanlarda başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

27 Ocak – 19 Şubat tarihleri arasında https://kariyer.garantibbva.com.tr/ilan/R00000005975/0000005896/Talent-Week-2026 linkinden başvurulara açık olacak.

Talent Week 2026 için iletişim çalışmaları; sosyal medya kanalları, üniversite kulüpleri, genç yetenek platformları ve açık hava mecraları aracılığıyla da yürütülecek.

“Gençlerin potansiyeline yatırım yapmak, geleceğe atılan en değerli adım”

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay, Talent Week 2026 ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Genç yeteneklerin istihdama geçiş sürecinde en çok ihtiyaç duydukları şeylerden biri de kendilerini keşfedebilecekleri, deneyimleyerek öğrenebilecekleri ortamlara ulaşabilmek. Talent Week’i, gençlerin bu becerileri kazanarak potansiyellerini anlayabilecekleri ve ortaya koyabilecekleri bütüncül bir deneyim olarak tasarladık. Garanti BBVA olarak gençlere bir kariyer fırsatı sunmanın yanı sıra onların uzun vadeli gelişim yolculuklarına da eşlik etmeyi amaçladık. Biliyoruz ki, geleceğin liderleri bugünden kendini geliştiren, bu yönde desteklenen ve cesaretlendirilen gençler arasından çıkacak. Talent Week ile gençlerin kendilerini Garanti BBVA’nın bir parçası olarak hayal edebilmelerini, ilham almalarını ve kariyer yolculuklarına güvenle başlamalarını hedefliyoruz."

Sürdürülebilirlikten inovasyona pek çok konuda gelişim imkanı

Garanti BBVA, Talent Week ile genç yeteneklere yalnızca bir etkinlik değil, kariyer yolculuklarının başında anlamlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Programla, gençlerin bankacılığın ötesinde teknoloji, veri, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı alanlarda gelişmeleri desteklenecek ve geleceğin yetkinliklerine bugünden iyi bir yatırım yapılmaları sağlanacak.