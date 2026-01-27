Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşmasını uzattı

Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile 2001 yılından bu yana aralıksız süren iş birliğini 5 yıl daha uzattı. Böylece Türk basketbol tarihinin en uzun soluklu sponsorluğunu daha da ileriye taşıyan Garanti BBVA, yeni dönemde de altyapıdan başlayarak basketbol kültürünün yaygınlaşmasını desteklemeye devam edecek.

Garanti BBVA, Türkiye Basketbol Federasyonu ile 2001 yılından bu yana devam eden sponsorluk anlaşmasını 5 yıl süreyle uzattı. Anlaşma, 27 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle duyuruldu. Toplantıda, iş birliğinin yeni dönem vizyonu ve Türk basketboluna sağladığı katkılar paylaşıldı.

Garanti BBVA’nın 5 yıl daha Milli Takımlar Ana Sponsoru olarak Türk basketboluna desteğini sürdüreceği iş birliği, A Milli Erkek Basketbol Takımı “12 Dev Adam”, A Milli Kadın Basketbol Takımı “Potanın Perileri”, altyapı milli takımları ve 12 Dev Adam Basketbol Okulları’nı kapsıyor.