Garanti BBVA, Türkiye’nin önde gelen üniversite teknoparklarıyla güçlerini birleştirdi

Garanti BBVA, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin teknokentleri ile iyi niyet anlaşmaları imzalayarak, girişimcilik ekosisteminin gelişimine yönelik önemli bir adım daha attı.

Bilkent Cyberpark, İTÜ ARI Teknokent ve ODTÜ Teknokent ile hayata geçirilen iş birlikleri kapsamında, teknoloji tabanlı girişimlerin finansal ve operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi, teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık seviyelerini artırmak, Garanti BBVA Partners Tech Hızlandırma Programı aracılığıyla girişimcilere küresel ölçekte rekabet avantajı sağlanması ve yatırımcı buluşmaları konusunda destekler hedefleniyor. Ayrıca girişimcilere avantajlı krediler, teminat mektubu ve özel bankacılık paketleri gibi doğrudan büyümeyi destekleyen somut finansman çözümleri de sunulacak.

Garanti BBVA ve teknokentler arasındaki iyi niyet imza törenleri Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Serdar Alemdar ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki İTÜ ARI Teknokent ile 7 Nisan’da, ODTÜ Teknokent ve Bilkent Cyberpark ile ise 9 Nisan’da gerçekleştirilen imza törenleriyle başlayan bu iş birlikleri; girişimcilik ekosistemine katma değer sağlayacak uzun vadeli bir yaklaşımı temsil ediyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, imzalanan iyi niyet anlaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Garanti BBVA olarak girişimcilik ekosistemine uzun yıllardır bütünsel bir yaklaşımla katkı sağlıyor, katma değeri yüksek ve sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip girişimleri gelişim yolculuklarında destekliyoruz. Biz bankacılığı yalnızca finansman sağlamak olarak görmüyoruz; yol arkadaşlığı, rehberlik ve uzun vadeli ortaklık olarak tanımlıyoruz. Üniversitelerimizin teknokentleriyle hayata geçirdiğimiz bu iş birlikleri de tam olarak bu yaklaşımın bir yansıması. Girişimcilerin yalnızca finansmana değil; doğru bilgiye, güçlü ağlara ve küresel fırsatlara erişiminin kritik olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık eğitimleri, Partners Tech programımız ve global iş birliklerimizle girişimcilerin ölçeklenme yolculuklarında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Türkiye’den çıkan teknoloji girişimlerinin global ölçekte güçlü başarı hikâyelerine dönüşeceğine inanıyoruz.”

Girişimciler için çok yönlü bir çözüm ve hizmet modeli

İmzalanan iyi niyet anlaşmaları kapsamında Garanti BBVA, teknokent bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilere yönelik finansal okuryazarlık ve yatırıma hazırlık eğitimleri sunacak. Girişimcilerin nakit akışı yönetimi, bilanço okuma, değerleme yöntemleri ve yatırımcı sunumu hazırlama gibi kritik alanlarda yetkinlik kazanması hedeflenirken, bu eğitimler hem çevrim içi hem de fiziksel olarak gerçekleştirilecek.

Ayrıca teknokentlerde faaliyet gösteren ve özellikle yapay zekâ, siber güvenlik, ödeme teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışan girişimler, Garanti BBVA’nın yürüttüğü Partners Tech Hızlandırma Programı’na yönlendirilecek. Programın mentorluk, jüri ve değerlendirme süreçlerinde de karşılıklı bilgi ve uzmanlık paylaşımı yapılması planlanıyor.

İş birliği kapsamında Garanti BBVA, teknokent firmalarına özel bankacılık çözümleri ve hizmet modeli de sunacak. Teknoloji girişimcilerinin ihtiyaçlarına özel olarak kurgulanan bu yapı ile finansmana erişimden nakit yönetimine kadar pek çok alanda farklılaşan bir destek sağlanacak.

Girişimcileri güçlendirmeye yönelik somut adımlar

Garanti BBVA’nın girişimcilik alanındaki en önemli programlarından biri olan Partners Tech ile bugüne kadar 60’a yakın teknoloji girişimi desteklenirken, bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 40 milyon doları geçti. Program kapsamında girişimcilere mentorluk, iş birliği olanakları, eğitim, PR desteği ve kurumsal bilgi birikimi sunuluyor.

Banka, girişimcilerin küresel ekosistemlere erişimini güçlendirmek amacıyla dünyanın en büyük erken aşama yatırım fonu ve hızlandırma programlarından biri olan Techstars’ın Türkiye ana partnerliğini de üstleniyor. Bu iş birliği sayesinde Türkiye’deki girişimciler, küresel mentorluk ağlarına, yatırımcılara ve uluslararası pazarlara daha güçlü bir şekilde erişim sağlıyor. Garanti BBVA ayrıca, girişimcilerin küresel ölçekte büyümesini desteklemek amacıyla Global Expansion Day gibi platformlarla girişimcileri uluslararası ekosistemlerle buluşturmaya devam ediyor.