Garanti BBVA ve American Express, Türkiye'deki 20 yıllık iş birliklerini kutluyor

Yıl sonuna kadar, kampanya koşullarını sağlayan kart sahipleri[1], her ayın 20'si ile son günü arasında gerçekleştirecekleri ve koşulları karşılayan ilk giyim veya elektronik alışverişlerinde %20 indirimden yararlanabilecek.

Kampanya koşullarını sağlayan Garanti BBVA American Express kart sahipleri ayrıca, 1.000'i aşkın yerel iş yeri ve üye iş yerinden oluşan özel bir ağ aracılığıyla sunulan seyahat, gastronomi, alışveriş ve eğlence alanındaki ayrıcalıklı deneyimlere erişebilecek. 20. yıl kutlamaları kapsamında sunulan bu ayrıcalıklar, kart sahiplerine sunulan mevcut ayrıcalıklara yenilerini ekleyecek.

20. yıl kutlamaları kapsamında American Express, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen 54. İstanbul Müzik Festivali programında yer alan “Müzede Fado Gecesi" konserinin gösteri sponsorluğunu üstlendi.

Fadonun güçlü temsilcilerinden biri olarak gösterilen Sara Correia, Tempestade albüm turnesi kapsamında 25 Haziran saat 21.00'de İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'nde müzikseverlerle buluştu. Kampanya koşullarını sağlayan kart sahipleri, konser biletlerinde %20 indirim ayrıcalığından faydalandı.

American Express'in destekleriyle geçen yıl ilki gerçekleştirilen "Müzede Suare: American Express ile Bir Yaz Gecesi Sineması" etkinliği ise bu yıl da temmuz ayı boyunca her perşembe, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ın Boğaz manzarası eşliğinde sinemaseverleri ağırlayacak. Kampanya koşullarını sağlayan kart sahipleri ve tüm sinemaseverler, patlamış mısır ve içecek ikramı eşliğinde açık havada klasik filmlerin keyfini çıkarabilecek. Kart sahipleri, etkinlik biletlerinde %20 indirim ayrıcalığından yararlanabilecek.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Kerem Orbay, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"American Express ile 20 yıldır sürdürdüğümüz iş birliğimizin temelinde, kart sahiplerimize değer katan ayrıcalıklar ve unutulmaz deneyimler sunma hedefi yer alıyor. Bu yolculuk boyunca ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve kampanyalarımızı müşterilerimizin değişen beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştirdik. İş birliğimizin 20. yılını kutlarken, kart sahiplerimize teşekkür etmek amacıyla her ay düzenlenen %20 indirim* kampanyamızın yanı sıra yıl boyunca farklı deneyimler sunan özel bir kutlama programı da hazırladık. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi çözümler geliştirmeye ve müşterilerimize değer katan daha fazla deneyim sunmaya devam edeceğiz."

American Express Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Küresel Ağ Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Briana Wilsey ise şunları söyledi:

"Garanti BBVA ile Türkiye'de 20 yılı geride bırakan iş birliğimizi kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz 20 yıl boyunca kart sahiplerimize ayrıcalıklar, avantajlar ve unutulmaz deneyimler sunmak için birlikte çalıştık. Bu yıl dönümü, uzun soluklu iş birliğimizin başarısını ve müşterilerimize farklılaşan ürünler, premium hizmetler ve ayrıcalıklı deneyimler sunma konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtıyor. Bu güçlü iş birliğimizi daha da ileriye taşıyarak, önümüzdeki dönemde de kart sahiplerimize değer katmaya devam etmeyi hedefliyoruz."