Garanti BBVA ve Garanti BBVA Leasing’ten sürdürülebilir finansmanda öncü adım

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanındaki yenilikçi uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Garanti BBVA ile Garanti BBVA Leasing arasında imzalanan sürdürülebilirlik çerçeve mutabakatı ile 2 milyar TL tutarında ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı IRS (faiz swap) işlemi ve 5 milyon euro tutarında ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi (SLL) işlemi hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen işlemler kapsamında sürdürülebilirlik performans kriterleri, hem finansman süreçlerine hem de faiz riskinden korunma mekanizmalarına entegre edildi. Bu sayede sürdürülebilirlik hedefleri finansman yapısı ve risk yönetimi süreçleriyle bütünleşirken, işlem sürdürülebilir finans uygulamalarının farklı alanlarda kullanımına yönelik önemli bir örnek oluşturdu. İşlem, Garanti BBVA Leasing’in gerçekleştirdiği ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi ve IRS işlemi olmasının yanı sıra Garanti BBVA’nın da bir iştirakiyle hayata geçirdiği ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi ve IRS işlemi olma özelliği taşıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, “Bugün sürdürülebilirlik, finansal sistemin dönüşümünü şekillendiren temel bir unsur haline geldi. Garanti BBVA olarak biz de bu dönüşüme öncülük etmeyi stratejik önceliklerimiz arasında görüyoruz. Garanti BBVA Leasing ile gerçekleştirdiğimiz bu işlemler hem Garanti BBVA Leasing’in hem de Garanti BBVA’nın bir iştirakiyle gerçekleştirdiği ilk sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi ve IRS işlemleri olma özelliği taşıyor. Müşterilerimizin sürdürülebilirlik hedeflerini finansal stratejileriyle entegre etmelerini destekleyen yenilikçi çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yaklaşımın, sürdürülebilir finansman uygulamalarının yaygınlaşmasına ve reel ekonominin dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu önemli işlemin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir finansman alanında öncü ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz,” dedi.

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanındaki uzmanlığıyla müşterilerinin sürdürülebilirlik hedeflerini, finansal stratejileriyle uyumlu hale getirmelerine destek oluyor. Banka, yenilikçi finansman çözümleriyle sürdürülebilir finans uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.