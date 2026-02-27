Garanti BBVA ve IVECO’dan ticari araç alımlarını kolaylaştıracak stratejik iş birliği

Garanti BBVA ve IVECO, ticari araç finansmanı alanında uzun vadeli değer yaratmak amacıyla bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu iş birliği kapsamında Garanti BBVA, IVECO müşterilerine finansman çözümleri sunmayı hedefliyor. Müşteriler bayide anında kredi yoluyla veya dijital araç kredileri aracılığıyla finansman süreçlerini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilecek.

Kurumlar arasındaki bu iş birliği, IVECO’nun geniş ticari araç ürün gamına erişimi kolaylaştırmayı ve IVECO CAPITAL markası altında Türkiye pazarında finansal hizmetlerde önemli bir büyüme sağlamayı amaçlıyor. Iveco Group çatısı altında bulunan finansal hizmetler yapılanması olan IVECO CAPITAL, geniş kapsamlı ve müşteriye özel finansal çözümler sunulmasına katkıda bulunacak.

Ticari araç alımında uçtan uca deneyim ve finansal esneklik

Garanti BBVA’nın dijital bankacılık altyapısı ve IVECO’nun güçlü bayi ağı ile derin ticari araç uzmanlığı sayesinde oluşturulan bu yapı, müşterilere ticari araç satın alma sürecinde uçtan uca bir deneyim sunmayı hedefliyor. Küçük işletme sahiplerinden büyük filo operatörlerine kadar geniş bir müşteri kitlesini kapsayan bu finansman çözümleri, hafif ticari araçlardan ağır hizmet kamyonlarına kadar IVECO’nun tüm ürün portföyü için finansal esneklik sağlıyor.

Bu iş birliği ile markalar Türkiye ticari araç pazarındaki varlıklarını güçlendiriyor. İş birliğinin önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, iş birliğine ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Garanti BBVA olarak önceliğimiz, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları finansmana hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmeleri. Müşteri odaklı finansman yaklaşımımızla ticari araç sektörünün büyümesini de destekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, ticari araç sektöründeki varlığımızı güçlendirme ve ülkemizde bu alanda değer yaratma hedefimiz açısından çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Bayide anında kredi çözümlerimiz ve dijital araç kredilerimizle müşterilerimizin ticari araç satın alma süreçlerinde ilk tercih olmaya ve onların işlerini büyütme yolculuklarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz.”

IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ise şunları söyledi:

“IVECO olarak müşteri odaklı yaklaşımımız, ürün geliştirmeden satış süreçlerine kadar tüm kararlarımızın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Ticari araç kullanıcıları için kalıcı değer yaratmanın, araçtan finansmana, servisten operasyonel sürekliliğe uzanan entegre bir mobilite yaklaşımıyla mümkün olduğuna inanıyoruz. Garanti BBVA ile kurduğumuz bu iş birliği, müşterilerimizin yatırımlarını daha sağlam temeller üzerine kurmalarına ve işlerini güvenle ileri taşımalarına katkı sağlayan önemli bir yapı taşıdır.”

IVECO CAPITAL, Finansal Hizmetler İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Stefano Crosina ise şu açıklamalarda bulundu:

“IVECO CAPITAL’ın misyonu, ticari faaliyetlerin gerçekleştiği her yerde IVECO’yu desteklemektir. Türkiye gibi dinamik bir pazarda varlığımızı genişletmek, coğrafi büyüme stratejimizde önemli bir dönüm noktasıdır. Ülkede köklü bir varlığa sahip olan Garanti BBVA, küresel hâkim ortağı BBVA’nın da gücünü arkasına alıyor. Böylesi bir kurumla iş birliği yapmak, başarılı bir ortaklık için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Birlikte, müşterilerimize en üst düzey finansal ürün ve hizmetleri sunmaya kararlıyız; bu da küresel erişim ve mükemmellik vizyonumuzu güçlendirmektedir.”