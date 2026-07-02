Garanti BBVA ve KGF'den teknoloji girişimlerine yeni destek

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, yüzde 80 kefalet desteği sunulan paket kapsamında, erken aşama teknoloji girişimlerinin büyüme ve ölçeklenme yolculuklarında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kredisi Projesi çerçevesinde sağlanan destekten, teknoloji geliştirme bölgesi yerleşkelerinde faaliyet gösteren ve kuruluş tarihinden itibaren 3 yılı aşmamış yeni girişimciler ile diğer KOBİ'ler yararlanabilecek.

Program kapsamında yeni girişimciler 1 milyon liraya, diğer KOBİ'ler ise 10 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Teknoloji girişimcileri detaylı bilgi için bankanın şubelerine başvurabilecek.

Garanti BBVA, teknoloji girişimciliğine yönelik çalışmalarını yalnızca finansman desteğiyle sınırlandırmıyor. Banka, girişim bankacılığı modeli, hızlandırma programları, stratejik işbirlikleri ve küresel ağlara erişim alanlarında girişimcilik ekosistemine bütünsel destek sunuyor.

Bankanın teknoloji odaklı girişimlere yönelik yürüttüğü Garanti BBVA Partners Tech Programı kapsamında bugüne kadar yaklaşık 60 teknoloji girişimi desteklendi. Banka ayrıca Techstars İstanbul ana partnerliği, Bilkent, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) gibi üniversitelerin teknokentleriyle yürüttüğü işbirlikleri ve girişimcilik ekosistemine yönelik programlarla teknoloji girişimlerinin küresel ölçekte büyümesini desteklemeye devam ediyor.

"Teknoloji girişimciliği büyüme alanlarından biri"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, teknoloji girişimciliğinin Türkiye'nin gelecekteki büyüme alanlarından biri olduğunu belirtti.

Özellikle erken aşama teknoloji girişimlerinin büyüme yolculuğunda finansmana erişimin kritik önem taşıdığına değinen Kaya, "Bugün girişimcilik ekosisteminde çok önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Artık yapay zeka, siber güvenlik, ödeme teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanları odakta. Bu girişimler çok daha küresel düşünen, çevik ve ölçeklenebilir iş modelleri geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, girişimciliği yol arkadaşlığı, rehberlik ve uzun vadeli ortaklık yaklaşımıyla ele aldıklarını aktararak, "KGF işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu yeni destek paketini, teknoloji girişimlerinin finansmana erişimini kolaylaştırması açısından önemli buluyoruz. Türkiye'nin teknoloji girişimciliği alanında çok güçlü bir potansiyeli olduğuna inanıyor ve girişimcilerin ölçeklenme süreçlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.