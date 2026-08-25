Garanti BBVA Yatırım’dan Avrupa ve ABD borsalarına yatırım rehberi

Garanti BBVA Yatırım, eTrader üzerinden yatırımcılara yurt dışı piyasalara yönelik yeni bir hizmet sunuyor. Yurt dışı model portföylerin yanı sıra uzman araştırma ekibi tarafından Avrupa ve ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde hazırlanan yatırım tavsiyeleri, eTrader bildirimleri ile kullanıcılara seans kapanışına kadar ulaştırılıyor. Böylece yatırımcılar, gün boyu tek başına haber akışını takip etmek yerine, Garanti BBVA Yatırım uzmanlarının değerlendirmeleriyle yurt dışı piyasalardaki gelişmeleri piyasa saatleri içinde yakından izleyebiliyor, araştırmalarını destekleyerek aksiyonlarını şekillendirebiliyor.

Bu hizmet, özellikle saat farkı nedeniyle ABD piyasalarını akşam saatlerinde takip etmekte zorlanan yatırımcılara kolaylık sağlıyor. Yatırımcılar, böylece uzman görüşlerine doğrudan ulaşarak piyasa araştırmalarını destekleyebiliyor ve global piyasalardaki gelişmeleri daha kolay takip edebiliyor. Hizmet aynı zamanda yatırımcıların portföylerini coğrafi olarak çeşitlendirmelerine ve küresel piyasalardaki fırsatları takip etmelerine katkı sağlıyor.

"Global piyasaları yatırımcılarımızın gündemine taşıdık"

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu:

“Uzun süredir yatırımcılarımızın karar süreçlerini destekleyen araştırma raporları ve öneriler sunuyoruz. Son dönemde teknoloji şirketleri, yapay zekâ temalı hisseler ve dolar bazlı yatırım fırsatlarına yönelik ilginin artmasıyla birlikte, global piyasaların da yatırımcıların gündeminde daha fazla yer aldığını görüyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda bu deneyimi yurt dışı piyasalara da taşıdık. Böylece yatırımcılarımız, Avrupa ve özellikle ABD piyasalarındaki gelişmeleri saat farkına takılmadan takip edebiliyor.

Sene başından bu yana paylaştığımız önerilerimizin %65 başarı oranına ulaşması da önemli bir sonuç. Yatırımcılarımızın dünyanın farklı piyasalarındaki gelişmeleri takip etmelerini kolaylaştıran, güvenilir bir finansal yol arkadaşı olmaya ve kapsamlı bir yatırım deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”